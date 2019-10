Stiri pe aceeasi tema

- Merapi, un vulcan activ situat in insula Java din Indonezia, a erupt luni seara expulzand in atmosfera o coloana de cenusa pana la inaltimea de trei kilometri si determinand autoritatile sa...

- Locomotiva unui tren de persoane a luat foc, duminica, in Gara Apahida, iar 20 de persoane care se aflau in vagoane s-au autoevacuat, potrivit news.ro.ISU Cluj a anuntat, duminica seara, ca a intervenit la un incendiu izbucnit la o locomotiva in Gara Apahida. Citește și: Tonel Pop face…

- Vantul va atinge viteze medii de 65 - 80 km/h, cu unele rafale de 100 - 130 km/h, care pot fi mai severe in regiunile de coasta, iar in restul teritoriului Irlandei vantul va avea viteze medii de 50 - 65 km/h, cu intensificari pe alocuri de pana la 100 km/h. Pe cale de consecinta, vantul puternic…

- Un incendiu puternic a izbucnit in urma cu puțin timp, chiar in centrul Bucureștiului. Potrivit primelor informații, ar fi vorba de mai multe baraci goale, care au luat foc chiar langa Ministerul de Finanțe. Se intervine in aceste momente, pentru stingerea focului, care a generat un nor mare de fum…

- Cel putin o persoana a murit si opt au fost ranite, miercuri noaptea, din cauza unui incendiu intr-un spital din suburbiile Parisului, au anuntat joi autoritatile franceze, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Focul a izbucnit miercuri noaptea la spitalul 'Henri Mondor' din Creteil (circa 12 kilometri…

- Bilantul ploilor musonice din nordul Indiei a urcat la 38 de victime luni, in aceeasi zi in care autoritatile din capitala tarii, New Delhi, au emis o alerta de inundatii si au ordonat evacuarea a mii de persoane, informeaza DPA. Optsprezece oameni au murit in statul indian Himachal Pradesh in urma…

- Stare de alerta in mai multe țari europene din cauza incendiilor. Flacarile au cuprins mai multe zone din Spania și Grecia. Cel puțin 50 de incendii de vegetație afecteaza in prezent teritoriul elen.

- Peste 6500 de oameni din localitatea Whaley Bridge, din centrul Angliei, au fost evacuați din cauza avarierii unui dig al unui rezervor de alimentare cu apa. Situația s-a agravat in ultimele zile din cauza ploilor torențiale din regiune.