- Alerta de ultima ora! Vine furtuna la Ulmeni, Baița de Sub Codru, Basești, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Bicaz și Ariniș. Grindina, descarcari electrice și vijelie COD : GALBEN Valabil pana la ora 22:50 Județul Maramures: Ulmeni, Baița de Sub Codru, Basești, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Bicaz, Ariniș;…

- COD : PORTOCALIU Data emiterii : 07-07-2019 ora 20 Nr. mesajului : 1 Valabil pana la ora 21:30 In zona : Județul Maramures: Sighetu Marmației, Seini, Tauții-Magherauș, Cicarlau, Sapanța, Remeți, Campulung la Tisa, Sarasau; Se vor semnala : intensificari puternice ale vantului, vijelie, grindina de dimensiuni…

- Alerta de furtuna la Sighetu Marmatiei, Seini, Tauti Magheraus,Cicarlau ,Sapanța , Remeti și Sarasau . Grindina, vijelie ai ploi torențiale COD : PORTOCALIU Data emiterii : 07-07-2019 ora 20 Nr. mesajului : 1 Valabil pana la ora 21:30 In zona : Județul Maramures: Sighetu Marmației, Seini, Tauții-Magherauș,…

- Alerta meteo de ultima ora. Vine potopul la Sighetu Marmatiei, Sapanța, Remeti, Desesti,Campulung la Tisa și Sarasau COD : PORTOCALIU Valabil pana la ora 16:00 In zona : Județul Maramures: Sighetu Marmației, Sapanța, Remeți, Desești, Campulung la Tisa, Sarasau; Se vor semnala : averse torentiale care…

- Institutia Prefectului Maramures a transmis o avertizare Cod Galben valabila de la : 11-06-2019 ora 13:50 pana la : 11-06-2019 ora 14:50 In zona : Județul Maramures: Baița de Sub Codru, Basești, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Bicaz; Se vor semnala : averse care vor depasi local 20…25 l/mp, descarcari…

- Alerta de furtuna in Maramures : Baita de sub Codru, Asuaju de Sus, Oarta și Bicaz. Grindina, descarcari electrice și vijelie COD : GALBEN Valabil de la : 11-06-2019 ora 13:50 pana la : 11-06-2019 ora 14:50 In zona : Județul Maramures: Baița de Sub Codru, Basești, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Bicaz;…

- Imagini PRAPAD in Maramures: A cazut grindina cat oul, copaci cazuti si masini distruse. Trafic partial blocat la Doua Veverite.VIDEO+FOTO Furtuna care s-a abatut in cursul zilei de marti, 28 mai peste judetul Maramures a facut prapad. In jumatatea de ora in care a plouat torential iar vantul a batut…

- Instituția Prefectului Maramureș a emis o avertizare COD : PORTOCALIU valabila de la : 28-05-2019 ora 18:00 pana la : 28-05-2019 ora 19:00. In zona : Județul Maramures: Seini, Tauții-Magherauș, Cicarlau, Sapanța, Remeți, Campulung la Tisa, Ardusat; Se vor semnala : GRINDINA de dimensiuni medii și posibil…