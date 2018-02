Alertă de cod roz de Valentines Day! * Mai sunt un week-end si inca doua zile pana la Valentine's Day, care are legatura cu iubirea ca unii ministri cu gramatica, ea fiind, de fapt, doar o noua ocazie de a cumpara. Ca valoare este mult sub zilele de Black Friday, cand chiar exista si unele reduceri, fiindca de Valentine's Day sunt doar scumpiri, incepand cu florile (ca la inceperea anului scolar) si ispravind cu inimile roz din plus. In plus, unele produse ramase de la alte sarbator (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Deocamdata la Galati au fost confirmate pana acum doar trei cazuri de gripa, dar autoritatile sanitare se asteapta la o epidemie, avand in vedere ca in celelalte judetele din Moldova numarul de imbolnaviri a explodat in ultimele zile.

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 10 Politie Rurala Petresti au fost sesizati de un barbat de 44 de ani, din Corbii Mari, cu privire la faptul ca ar fi fost agresat de o persoana. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca cel in cauza, fiind in stare avansata de ebrietate, ar fi apelat…

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- Este alerta la Motru dupa ce un copil de patru ani a murit, in aceasta dimineata la spitalul din localitate, fiind suspect de meningita. Parinții l-au adus pe micuț in stare grava la spital plin de pete violacee pe corp. La scurt timp insa, copilul a intrat in stop cardio-respirator și nu a mai putut…

- Radu Fonea, un violator din orașul Plopeni, județul Prahova, lasat sa iasa din puscarie in iulie 2017, este cautat de polițiști dupa ce, zilele trecute, ar mai fi comis un viol. Victima este o femeie de 49 de ani, pe care ar fi amenintat-o cu cutitul și ar fi violat-o. Fonea, in varsta de 56 de ani,…

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizata si zona turistica,...

- Un cutremur de 8,2 pe scara Richter in Golful Alaska a determinat autoritațile sa delcare alerta de tsunami pentru oamenii de pe coasta de vest, care sunt avertizați sa iși gaseasca adapost in puncte mai inalte.

- Prezentatoarea Observatorului de weekend de la Antena 1, Anca Lungu, și-a anunțat șefii ca demisioneaza, dupa ce, in vara a divorțat de soțul ei și se pare ca ar avea o relație cu un milionar grec.

- 22.10 Din pacate, s-a confirmat faptul ca, un barbat de 51 de ani a decedat. Se pare ca omul avea probleme psihice si el ar fi dat foc la casa. Mai mult, in locuinta se afla si mama acestuia, dar aceasta a iesit din casa in flacari si nu a avut probleme. Au ars o camera si holul, precum si acoperisul…

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Astfel, potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22,…

- Administratia Nationala de Meteoprologie a emis, astazi, o atentionare de COD GALBEN care anunta ninsoare, lapovita si polei. Vezi care sunt cele mai afectate zone. Astazi a fost emis COD GALBEN, conform ANM. Temperaturile scazute isi vor intra puternic in drepturi, iar fenomanele precum ninsoarea si…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii.Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice.…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Libertatii nr.101 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la…

- Casa Regala a Romaniei va parasi Palatul Elisabeta, incepand cu data de 5 februarie. Decizia vine dupa avizul negativ din Guvern, anunța Antena 3.Cabinetul Tudose a dat, in sedinta de miercuri, aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale.…

- Ironii in sedinta de Guvern! Dupa anuntul facut de ministrul Nica, premierul Mihai Tudose a tinut sa-l avertizeze pe ministrul Daea ca este "in pericol" si ca are un competitor acerb in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.Citeste si: Banca Mondiala a revizuit estimarile pentru Romania:…

- Una dintre cele mai contagioase boli ale copilariei - varicela - se raspandeste rapid. Si tot mai multi pacienti ajung in spital cu complicatii severe. Zeci de copii, dar si adulti sunt internati la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala - mult mai multi decat de obicei. Vaccinul e…

- Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat de 37 de ani din Botosani si o femeie au ramas blocati pe creasta Obarsiei, spre varful Omu, ei neputand sa inainteze.Pe munte viscoleste si este ceata iar femeia risca sa intre in hipotermie, in conditiile in care…

- Serviciul Național de Meteorologie irlandez a emis, ca urmare a trecerii furtunii Eleanor ce a cauzat inundații puternice pe coasta de vest a Irlandei, o alerta de vant puternic, Cod Galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny și Wicklow. Alerta ...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a...

- Panica în Washington în urma unor împușcaturi auzite în apropierea unei stații de metrou din nord-vestul capitalei SUA. Poliția cauta un barbat de 40 de ani, afro-american, îmbracat în haine negre, despre care se crede ca ar avea legatura cu acest…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov si cei din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati in aceasta noapte sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o pensiune din Moieciu de Sus. La fata locului au intervenit mai multe echipaje…

- Politistii din Dambovita cauta un baiat, de 14 ani, care a plecat de acasa si nu a mai revenit. Oricine poate oferi detalii cu privire la minorul disparut este rugat sa apeleze 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie. Potrivit IGPR, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita…

- Meteorologii au emis, duminica, o noua informare de ninsori moderate cantitativ la munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est. Avertizarea este valabila pana luni, la ora 15.00, interval in care meteorologii anunta ca va fi mai frig decat este normal in aceasta…

- Soția directorului Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri, fost consilier județean PNL Adrian Pascuța, mama a trei copii, este cautata de polițiștii din Timiș, dupa ce a disparut de acasa in urma cu trei zile. Loredana – Sofia Pascuța are 35 de ani.

- In Camera Deputaților este un scandal de rasuna Casa Poporului. Coaliția PSD-ALDE, alaturi de UDMR au modificat regulamentul Camerei Deputaților, ceea ce a generat o adevarata explozie a deputaților din opoziție. Ei susțin ca in conformitate cu noul amendament, opoziția nu-și mai poate susține amendamentele.Modificarea…

- Camera Deputaților a adoptat luni, 11 decembrie, modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, la cateva zile dupa ședința maraton in care s-au adoptat amendamentele la actul normativ.Au fost 179 de voturi pentru și 90 impotriva. Singura modificare adoptata…

- Proaspat inaugurat, bradul din centrul orasului sta ingreunat de zapada! ZAPADA… De duminica dimineața, ninge peste județul Vaslui, o ninsoare puternica care, in doar cateva ore, a depus un strat de 20 de centimetri de zapada, in zona Vaslui-Negrești și multe comune din nordul județului. Pana la aceasta…

- Fiti precauti! Politistii maramureseni au fost semnalati cu privire la o noua metoda de furt din autoturism! Hotii din autoturisme au gasit o noua metoda de operare: leaga o sticla sau un obiect de roata autoturismului, soferul coboara sa vada ce provoaca zgomotul, iar pana dezleaga obiectul agatat…

- Ministerul Economiei urmareste, prin revizuirea legii apelor minerale, sa verifice mai bine provenienta apelor imbuteliate, in conditiile in care exista la raft produse despre care nu se stie nimic, existand un risc de imbolnavire a populatiei, a declarat marti, a afirmat marti ministrul Economiei,…

- Cu peste doua luni in urma, agentiile de monitorizare a mediului din Germania si Franta au anuntat ca au inregistrat o doza de ruteniu 106, o substanta radioactiva, in aer. Tot acestea au anuntat, peste ceva mai mult de o luna, ca poluarea din aer a disparut.

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, a pledat vineri vinovat la acuzatia ca a facut declaratii false FBI cu privire la contactele sale cu diplomatul rus Serghei Kisliak, relateaza The Associated Press.Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Alerta este in vigoare in jurul Turnului Gherkin, situat in centrul capitalei Marii Britanii. Un robot al echipelor pirotehnice verifica un vehicul suspect marca Ford Focus stationat in fata imobilului, scrie Mediafax. Potrivit martorilor, autoritatile au efectuat o explozie controlata, iar,…

- Vesti extrem de proaste despre deputatul PSD care a fost implicat sambata intr-un accident de masina. Acesta se zbate intre viata si moarte, iar medicii sunt in alerta. Deputatul PSD-Argeș Radu Vasilica a fost ranit grav intr-un accident rutier produs la intrarea in Pitești, pe DN 73, in localitatea…

- Nopțile pe Pamant devin tot mai luminoase, iar acest lucru a trezit ingrijorarea oamenilor de știința din Germania. Cu ajutorul imaginilor de pe satelit, acestia au monitorizat schimbarile privind iluminarea nocturna de pe planeta noastra.

- Polițiștii aradeni sunt in alerta! Incearca sa gaseasca un barbat de 33 de ani din localitatea Maderat, care a plecat ieri de acasa și nu s-a mai intors. STOIAN MARIUS-SORIN are urmatoarele semnalmente: 1,87 m., 65 de kg., par blond, tuns scurt și ochi deschiși la culoare, de nuanța albastru-verzui.…

- Un TIR incarcat cu 42 de tone de azotat de amoniu s-a rasturnat, pe DN 2C, la o distanta de aproximativ doi kilometri de localitatea Padina din judetul Buzau. "In urma rasturnarii TIR-ului au ...

- Numele celor adusi astazi la arestare sunt: Anton Sergiu Gabriel, Chiru Cristian Marius, Gabor Ianos, Gabor Ioan, Gabor Itic, Gabor Petru, Gabor Stefan, Otvos Ioan si Saulean Ion. Acestia sunt banuiti de constituirea unui grup infractional organizat, santaj, inselaciune si evaziune fiscala.Citeste si:…

- Dele Alli urmeaza sa intre in categoria selecta a fotbalistilor cu impresar puternic. DailyMail scrie ca mijlocasul lui Tottenham negociaza si ar putea semna cu portughezul Jorge Mendes, cel care ii impresariaza, printre altii, pe Cristiano Ronaldo. Gestifute, firma de impresariat…

- Vrei sa ai unghii frumoase și ingrijite? Profitați acum de reducerile de Black Friday! In perioada 17 – 25 noiembrie, salonul ROAA Beauty Zone din Pitesti are porțile deschise la programari, la numarul de telefon 0755 800 146. REDUCERI: Construcție Acryl Crystal Nails 140 lei – preț redus 110 lei Construcție…

- Presedintele Ligii Spaniole, Javier Tebas, a anuntat recent ca Messi si-a prelungit contractul cu Barcelona pana in 2021, din informatiile pe care i le-a transmis gruparea de pe Camp Nou. Se asteapta, ca pana acum, confirmarea oficiala. "Messi are un contract, iar el l-a prelungit, este ce spune…

- eMAG Black Friday 2017 Electrocasnice - Este foarte important sa plecati din pole position in Vinerea Neagra. Puteti face acest lucru doar fiind informat despre ce produse vreti sa cumparati si sa apasati butonul de BUY exact in momentul in care reducerile incep sa aiba efect.

- Pentru a nu fi victimele unor posibile inselaciuni cand faceti plati on-line sau cumparati ceva de pe internet, politistii au cateva recomandari, mai ales ca peste 2 zile va fi Black Friday.

- Guvernul ar putea discuta, in ședința de miercuri, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii privind Codul penal și a Legii privind Codul de procedura penala, se arata pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. Surse guvernamentale au declarat, pentru AGERPRES, ca…

- eMAG Black Friday 2017 - In Vinerea Neagra vom avea parte de cele mai mari reduceri de la eMAG din tot anul. Am selectat cateva dintre cele mai bune frigidere de tip Side by side pe care merita sa le urmariti in ziua cu reduceri pentru a prinde pretul cel mai bun.

- Electrocasnice ieftine de Black Friday 2017. Producatorul german de electrocasnice premium Miele demareaza campania de reduceri in data de 15 noiembrie, iar evenimentul de shopping va dura pana in 30 noiembrie. Compania ofera reduceri de pana la 30% și posibilitatea achiziției in 20 de rate fara dobanda.…

- Black Friday 2017 are loc in Romania pe 17 noiembrie. Sunt, insa, magazine care vor avea reduceri si in perioada 24-26 noiembrie, iar altele in intervalul 17 – 26 noiembrie. Libertatea te invața cum cumperi ieftin de Black Friday 2017. Romanii sunt nerabdatori in privința Black Friday, cel mai mare…

- Ai vrea sa-ți iei o rochie de mireasa, dar nu ai bani? Ei bine, poți sa iți iei una frumoasa și la moda, fara sa dai nici un ban. La Targul de nunți, care are loc zilele acestea la Palatul Parlamentului, gasești rochii de mireasa gratuite. Este vorba despre un concept nou intitulat “Doneaza-ți rochia…