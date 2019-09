Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia sunt informati ca riscul incendiilor de vegetatie in aceasta tara se mentine si pentru sambata, pe fondul temperaturilor ridicate si al intensificarilor de vant. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, autoritatile elene avertizeaza…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, autoritatile elene au avertizat ca exista si se mentine riscul ridicat al incendiilor de vegetatie (grad 4 din 5) pentru data de 28 august, in urmatoarele zone: Attica, Grecia Centrala, Argolida, Korinthia, Ilia, Ahaia, Evros, Insula Evia, Insula Lesvos,…

- Ministerul de Externe ii informeaza pe romanii care se afla sau care vor sa calatoreasca in Grecia ca, incepand de sambata, sunt anunțate ploi torențiale, furtuni puternice și caderi de grindina in mai multe regiuni ale țarii. Atenționare de calatorie a fost emisa de Ministerul de Externe (MAE) ca urmare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, luni, romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Grecia ca in mai multe zone din statul elen exista risc ridicat de incendii de vegetatie. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica…

- Zonele afectate sunt sudul Marii Ionice, Peloponez, Estul Greciei Centrale, Insulele Sporade, Centru și Nordul Insulei Evia, Vestul și Nordul Peninsulei Attica si Thesalia, informeaza MAE. Cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena…

- Potrivit unui comunicat MAE transmis duminica, zonele afectate de vremea nefavorabila sunt: Salonic, Halkidiki, Golful Thermaikos, Insulele Sporade, Estul Macedoniei, Thraki, Insulele din Nordul Marii Egee, Insulele Ionice de Nord, Epir. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a precizat ca se mentine un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5), pe fondul temperaturilor ridicate si intensificarii…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru 25 iunie, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate in regiunile: Peninsula…