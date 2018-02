Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca personalul din transportul public de calatori din Bruxelles a anunțat intrarea in greva, cu intreruperea circulației mijloacelor de transport in comun, fapt ...

- Socialiștii din Consiliul Municipal Chișinau (CMC) iși doresc ca introducerea biletelor electronice in transportul public in Chișinau sa fie implementata de la finele lunii septembrie curent, in regim de test. In cadrul unui briefing de presa, socialistul Nichita Țurcan a declarat ca biletele electronice…

- Dupa deschiderea expoziției „Romanii și Marele Razboi”, la Muzeul Huis Doorn, am ramas cu un sentiment de implinire și de bucurie, la care au contribuit mai multe elemente: locul, care este unul cu adevarat special; nici nu se putea o „potriveala” mai mare decat sa prezinți o astfel de expoziție…

- Biletele de calatorie in transportul public pot fi cumparate si prin intermediul terminalelor electronice. Acum serviciul este testat la Autogara Centru din Capitala, iar din data de 1 martie va fi aplicat in toate raioanele tarii.

- Guvernul german studiaza posibilitatea de a face transportul public gratuit in unele orase ale tarii, cu scopul de a combate poluarea. Cu o poluare a aerului accentuata si invocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Republica Moldova ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita, valabil pentru zilele de…

- Premierul britanic Theresa May a trimis doi oficiali la Bruxelles, pentru a livra scrisoarea Consilului European pe 29 martie 2017.Un singur bilet a costat 491,5 de lire sterline, iar costul total a ajuns la 985,5 de lire sterline, a mentionat cotidianul, ironizand ca "scrisoarea nu a primit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 11-12 februarie 2018, 22 de regiuni vor fi afectate de precipitatii sub forma…

- Partidul liderului catalan demis, Carles Puigdemont, a propus, vineri, o reforma juridica regionala care i-ar permite liderului separatist sa conduca Guvernul Cataloniei, aflându-se în Belgia, informeaza site-ul postului France24. Carles Puigdemont se afla în…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri, ca in privinta alertei cu un plic suspect din imobilul in care isi desfasoara activitatea Sectiei Consulare a Amabasadei Romaniei la Bruxelles, ca nu a fost afectata integritatea si siguranta cetatenilor romani si a personalului diplomatic roman.

- Autoritatile belgiene au fost mobilizate vineri dupa-amiaza in centrul orasului Bruxelles, din cauza suspiciunilor unui atac cu antrax, in zona in care se afla Consulatul Romaniei, afirma surse citate de presa belgiana.

- SOLICITARE… De la 1 martie, societatea de transport public a municipiului Vaslui, Transurb, propune majorarea tarifelor la abonamentele de pe liniile de transport din oras. Astfel, de la 66 de lei pe luna, pe o singura linie, abonamentul va ajunge la 80 de lei, in timp ce abonamentul pentru doua linii…

- Filmele ''Pororoca'' (regia, Constantin Popescu'' coproductie Romania-Franta, 2017), ''Soldatii. Poveste din Ferentari'' (regia Ivana Mladenovic, coproductie Romania, Serbia, Belgia, 2017) si ''Totul este foarte departe'' (regia Emanuel Parvu,…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Chiar daca angajații serviciilor comunale din capitala au muncit toata noaptea la deszapezirea strazilor, circulația este dificila, iar mai mulți chișinauieni au intarziat astazi la servici

- La aceasta ora, pe strazile din capitala se circula in regim de iarna, anunta Primaria Municipiului Chisinau. Transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru, iar in aceasta dimineața au ieșit la linie 300 de troleibuze și 97 de autobuze, noteaza NOI.md. Avind in vedere…

- Mai multe sindicate din Grecia au declansat, luni, greva in semn de protest fata de masurile de austeritate impuse de catre guvern, iar transportul public este grav afectat in capitala Atena, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca in Grecia, controlorii de trafic aerian au anuntat declansarea unei greve, in 15 ianurie, in intervalul orar 12:00 – 15:00, precizand ca zborurile in acest interval vor suferi perturbari.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat declansarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, si, ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanța le reamintește pensionarilor cu pensii de pana la 1450 lei inclusiv, persoanelor in varsta de peste 60 ani care nu realizeaza venituri și persoanelor in varsta de peste 70 de ani (beneficiarii H.C.L.M. nr. 302 / 29.08.2017) ca permisele de calatorie gratuite…

- Primaria Chisinau cheltuie anual 10% din bugetul municipal, pentru a subventiona transportul public din Capitala. Este vorba de doua intreprinderi: Regia Transport Electric si Parcul Urban de Autobuze.

- Trans Bus SA Buzau va inființa 12 centre de unde buzoienii isi vor putea procura tichete de calatorie ori abonamente pentru ca șoferii de autobuze sa nu mai piarda vremea cu eliberarea biletelor. De asemenea, pasagerii prinsi fara bilet vor trebui sa plateasca o suprataxa de 30 de lei. Societatea de…

- Belgia a implementat inca din prima zi a acestui an restricții dure de circulație pentru automobilele poluante. Astfel, mașinile dotate cu motoare diesel non - Euro și Euro 1 nu mai au dreptul sa circule pe teritoriul a 19 comune din zona regiunii Bruxelles, scrie Profit.ro, citat de b1.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie a.c. Cea mai afectata zona va fi coasta de vest a Olandei, unde sunt asteptate…

- Oficialii catalani pro-independenta vor pleca la Bruxelles, vineri, pentru a se intalni cu presedintele catalan demis Carles Puigdemont, dupa ce formatiunile separatiste au obtinut majoritatea locurilor din Parlamentul regional, informeaza site-ul cotidianului The Telegraph.

- Situatia de la uzina Ford din Craiova pare sa devina o adevarata telenovela. Una cu parfum specific oltenesc daca avem in vedere desfasurarea evenimentelor care astazi au culminat cu intrarea angajatilor in greva. Dupa ce, dimineata, au decis sa inceapa o „greva japoneza”, muncitorii au considerat masura…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colț de strada, pentru toți romanii. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie și de prieteni, acasa.

- Prin asociatia Rezist Zurich, romanii din Elvetia protesteaza fata de modificarile aduse legilor Justitiei in Parlamentul Romaniei. Unul dintre membrii asociatiei, a vorbit la un post de radio din Elvetia despre pericolul instaurarii dictaturii in Romania.

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, in contextul in care state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie. Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summit-ului Consiliului European, trecerea negocierilor cu…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, o atentionare de calatorie pentru Franta. Aici sunt asteptate vant puternic, ploi si furtuni in zona de sud, iar pentru Olanda si Belgia, unde au fost emise cod rosu si portocaliu de ninsori.

- Activitați dedicate Zilei Naționale a Romaniei au avut loc in aceasta saptamana in intreaga țara, dar și in lume, acolo unde traiesc comunitați de romani. Daca la nivel județean sarbatoarea naționala a fost marcata prin ceremoniale religioase și militare, pentru romanii plecați in strainatate, oficialii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste ca, incepand de vineri, 1 decembrie, romanii pot calatori in Canada fara vize, pentru sederi de maximum 6 luni in scop touristic, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. MAE atrage atenția că cetăţenii români care intenţionează…

- Firma de transport public din Ploiești, SC Transport Calatori Express (TCE) SA Ploiești, care are deja grave probleme financiare și care de luni de zile se confrunta periodic cu greve ale angajaților, are mai nou o alta problema: calatorii nemulțumiți au reclamat la Protecția Consumatorilor ca au platit…

- Dumitru Costin, secretarul general al AFAN (Sindicatul fotbalistilor din Romania) a participat zilele acestea la Comitetul sectorial pentru fotbal care a avut loc la Comisia Europeana de la Bruxelles din Belgia. La aceasta intalnire au participat mai mulți reprezenți de la UEFA, dar și trimișii celor…

- Greva declanșata, marți seara, de salariații societații care asigura transportul public în municipiul Ploiești continua miercuri dimineața, angajații nerespectând nici obligația de a scoate pe traseu 30 la suta din flota, informeaza Agerpres. Directorul SC Transport Calatori Express…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia ca, incepand cu data de 24 noiembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului auxiliar din institutiile de sanatate. Conform Federatiei Sindicale din Administratia…

