- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Turcia ca, in perioada 5 aprilie 2019 ora 03.00 7 aprilie 2019 orele 23:59 , va avea loc procesul de transfer si preluare de catre Noul Aeroport Istanbul IGA a activitatilor si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Turcia, referitoarea la inchiderea Aeroportului International Ataturk si preluarea activitatilor si zborurilor de catre Noul Aeroport Istanbul, relateaza News.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in cursul zilei de marti, 21 de regiuni vor fi afectate de precipitatii sub…

- MAE a informat, marti, cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Croatiei ca incepand cu data de 11 martie 2019 au fost emise coduri portocaliu si rosu de vant, care va avea intensificari puternice la rafala.Citește și: VIDEO: 11 morți in Brazilia, in urma ploilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul local de Meteorologie a emis o atentionare cod portocaliu de vant puternic. Potrivit unui comunicat de presa remis de MAE, vantul va atinge viteze…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca sau sa tranziteze Austria cu privire la emiterea de catre autoritatile locale a unui cod rosu de ninsori si a unui cod galben de vant, pentru perioada 8 - 11...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca serviciul de meteorologie local anunta in continuare ninsori, furtuni si...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie local a prognozat ninsori in Macedonia,...