Stiri pe aceeasi tema

- Iarna loveste Romania! Ninsori, ger si vant puternic. Aceasta este prognoza meteorologilor petnru urmatoarele doua zile. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta de ninsori si vreme rece, ce vizeaza majoritatea regiunilor.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vant puternic, in mai multe zone din țara, cu viscol la munte, in perioada 22 februarie, ora 16.00 - 23 februarie, ora 16.00. Astfel, potrivit meteorologilor, in acest interval, se vor semnala intensificari susținute ale vantului…

- Dupa un sfarsit de saptamana vine cu vreme frumoasa si calda, iarna se intoarce. De luni noapte revin ploile, lapovita si ninsorile, iar in zilele urmatoare se instaleaza frigul: temperaturile scad pana la minus 15 grade. Pana pe 11 martie, conform prognozei meteorologilor, regimul precipitatiilor va…

- Mai multe atenționari de Cod galben de ploi, ceața și vant au fost emise, luni, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), acestea fiind valabile in urmatoarele ore in mai multe județe din țara.

- Dispeceratul Salvamont Romania a transmis, duminica, o atentionare de pericol ridicat de avalansa in toate masivele montane. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ploaia inghețata a facut ravagii in mai multe zone din țara, iar veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune, intrucat se sunt anunțate ninsori in vestul Romaniei, in centru și in nord, in timp ce ploile insemnate cantitativ vor pune stapanire pe sudul țarii.

- Documente atasate: Zonele cu risc ridicat de avalansa Starea stratului de zapada In ultimele 24 ore vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros și pe arii extinse a nins, in general slab. Vantul a suflat in general moderat, cu rafale de 50-60 km/h in majoritatea masivelor,…

- Important pentru cei ce intenționeaza sa calatoreasca spre România! Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o noua avertizare, valabila pâna în dimineata Craciunului, fenomenele vizate fiind ploi în vest, nord si centru, iar la munte vor fi ninsori…