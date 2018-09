Rugby: Romania va juca meciul de baraj cu Portugalia in Baia Mare

Nationala de rugby a Romaniei va disputa pe 10 noiembrie 2018, un meci de baraj pentru mentinerea in Rugby Europe Championship, partida in care va intalni Portugalia. Astazi a fost confirmata oficial locatia acestei intalniri, Stejarii vor juca in Baia Mare, pe Arena Zimbrilor,… [citeste mai departe]