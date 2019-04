ALERTA! Dancila, amenintat cu moartea!

Stiri pe aceeasi tema

- Moartea unui copil de un an si 10 luni sub ochii medicilor este o adevarata tragedie, dar si un mare motiv de ingrijorare pentru alti parinti. Insa, ca de obicei, in Romania nu raspunde nimeni pentru asa ceva, sanctiunile sunt mai mult decat superficiale. Colegiul Medicilor a stabilit ca doctorii se…

- Catalin Radulescu a primit amenințari cu moartea. Deputatul PSD s-a trezit cu o scrisoare la biroul sau de parlamentar. Cel care a deschis scrisoarea a fost consilierul sau, Mira Cnejeveici, care i-a citit-o prin telefon, iar parlamentarul i-a spus sa sune imediar la serviciul unic de urgența…

- Terasa unui restaurant aflat in Targu Mures a fost afectata de flacari puternice, cu care pompierii s-au luptat ore in sir, pana sa le domoleasca. Incendiul a izbucnit la terasa unui restaurant cunoscut din oras, aflat in incinta Complexului de Agrement si Sport “Muresul”. Unica veste buna este aceea…

- La data de 4 martie 2019, politistii din cadrul Politiei Municipiului Aiud au emis, pe numele unui barbat de 48 de ani, din Aiud, un ordin de protectie provizoriu si i-au intocmit dosar de cercetare penala, pentru amenintare. Se pare ca barbatul ar fi amenintat-o, cu moartea, pe fosta sotie dar si pe…

- Seful Executivului Republicii Macedonia de Nord, Zoran Zaev, a ajuns miercuri dimineata la sediul Guvernului roman. A fost intampinat de Viorica Dancila, cu care a avut o intrevedere, inainte de a iesi impreuna in fata presei, pentru o declaratie comuna. “L-am asigurat de intreaga sustinere a Romaniei…

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un barbat care si-a agresat si amenintat sotia. Va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 30 ianuarie 2019, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru…

- Un barbat, de 40 de ani, din Targu Jiu, este cercetat de politie, dupa ce ieri si-a amenintat tatal cu moartea. Victima agresiunii este un batran, de 71 de ani, din comuna Scoarta. Din primele cercetari efectuate de polițiști la ...