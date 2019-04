Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA MONDIALA- A inceput RAZBOIUL! Schimb de focuri intre doua superputeri nucleare Cel putin trei soldati au fost ucisi si unul a fost ranit intr-un schimb de focuri ce a avut loc in regiunea disputata Kashmir, la granita cu India, informeaza Armata pakistaneza, citata de Al Jazeera. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- S-a dat alerta in Aeroportul Otopeni! O cursa spre Israel a fost intarziata, iar toți pasagerii au fost debarcați. Totul dupa ce un pasager a incercat sa se imbarce cu un bilet fals.Brigada anti-tero a SRI a gasit un un bagaj suspect, iar conform unor informații a inceput evacuarea unor persoane.…

- Alerta cu bomba la Judecatoria din Anenii Noi, cu sediul in Varnita. Angajații și toate persoanele care se aflau in cladire au fost evacuati. Asta dupa ce un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca cladirea este minata.

- O amenintare cu bomba a fost facuta, vineri, 1 martie, prin apel la numarul unic de urgenta 112, potrivit romaniatv.net.O persoana neidentificata a sunat si a anuntat ca exista o bomba la un hotel din Bucuresti si la o scoala.Potrivit SRI, persoana care a sunat la 112, cel mai probabil de pe o cartela…

- Litoralul este in aceasta perioada un imens șantier. Hotelierii s-au apucat de renovari pentru a oferi turiștilor mai multe locuri de cazare și confort sporit la deschiderea sezonului. Investitorii din sectorul imobiliar ridica blocuri cu apartamente de vacanța.

- Aproape 1.800 de persoane au fost evacuate si transporturile au fost puternic perturbate duminica intr-un cartier al Parisului, in timpul unei operatiuni de deminare a unei bombe de aviatie din al Doilea Razboi Mondial, descoperita pe un santier, informeaza AFP. Dispozitivul exploziv fusese…

- 500 de oameni au fost evacuati din Gara de Sud a Frankfurtului, Germania, in urma unei amenintari cu bomba, a anuntat Politia pe contul sau de Twitter, in urma cu putin timp. Toti pasagerii sunt in siguranta si nimeni nu a fost ranit.