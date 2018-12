ALERTĂ cu BOMBĂ pe Aeroportul din Amsterdam. O persoană a fost arestată Un terminal de plecari al aeroportului Schiphol din Amsterdam a fost evacuat pentru scurta vreme luni dupa ce un barbat a afirmat ca are o bomba asupra sa, a anuntat politia nationala intr-un comunicat, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Politia a precizat ca barbatul a fost arestat si ca terminalul de plecari 3 a fost evacuat "ca masura preventiva".



In comunicat se mai precizeaza ca operatiunile normale sunt in curs de reluare pe aeroport.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

