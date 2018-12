Stiri pe aceeasi tema

- Birouri de difuzare ale CNN din New York au fost evacuate de politie joi seara dupa primirea unui telefon care anunta ca cinci bombe au fost ascunse in Time Warner Center Building, perturband programul de emisie al canalului de televiziune american, a anuntat politia, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.…

- Sediul CNN din New York a fost evacuat in urma amenintari cu bomba, scrie ziare.comAnuntul despre existenta unei bombe in sediul CNN a fost facut telefonic, la ora locala 10:30 (05:30 - ora Romaniei), arata CNN. Intreaga cladire a fost evacuata chiar in timp ce era o emisiunea in direct,…

- Cladirea uneia dintre cele mai mari companii din lume, Time Warner, din New York, unde se afla și birourile CNN, a fost evacuata in urma unei amenințari cu bomba, in aceasta dimineața. Poliția New York-ului se afla in acest moment la fața locului. Amenințarea vine dupa ce, in urma cu doua luni, mai…

- Personalul, calatorii si cumparatorii au fost evacuati din cladiri, care au fost izolate, iar la fata locului echipe fac verificari, cu ajutorul chinologilor.Numarul de centre comerciale evacuate continua sa creasca, inainte de aceasta vorbindu-se despre cinci si apoi sapte magazine evacuate,…

- Gara Centrala si Gara de Est din orasul german Munchen au fost evacuate partial, miercuri dupa-amiaza, din ratiuni de securitate, anunta autoritatile, citate de site-ul T-online.de. Decizia de evacuare...

- Alerta cu bomba la New York! Autoritațile din Statele Unite investigheaza un pachet suspect gasit la un restaurant d deținut de actorul Robert de Niro.Reprezentanții Departamentului de Poliție din New York au transmis ca restaurantul Tibeca Grill era gol in momentul in care pachetul suspect a fost…

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de...

- Alerta cu bomba in orasul Timisoara din Romania. Politistii au descoperit un obiect explozibil in apropiere de Gara de Nord. Dispozitivul suspect a fost observat langa un cos de gunoi de un taximetrist, care a dat alarma.