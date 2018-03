Stiri pe aceeasi tema

- O alerta cu bomba a fost declansata luni dimineata la Judecatoria centrala din Chisinau, dupa ce o persoana a sunat la politie si a anuntat ca in interiorul cladirii s-ar afla un dispozitiv exploziv, relateaza Jurnal.md si Radio Chisinau, potrivit agerpres.ro. Intregul personal a fost imediat…

- (update 10:48) Noi detalii despre alerta cu bomba de la Judecatoria Buiucani. Apelul la poliția a fost facut de catre un barbat necunoscut, in jurul orei 09:50. Potrivit ofițerului de presa al Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic, acesta a anunțat ca cladirea este minata. Oamenii legii au evacuat zona.…

- Alerta in Centrul Capitalei. In aceasta dimineața Judecatoria Chișinau, sediul Centru a fost amenințata cu o bomba.La fața locului a ajuns poliția. Personalul cladirii a fost evacuat, iar oamenii au ieșit in strada.

- Lumea fotbalului este zguduita de o informație șocanta. Patronul cluburilor Olympiakos si Nottingham Forest, Evangelos Marinakis este acuzat de trafic de droguri in Grecia. Cu toate acestea, Marinakis spune ca este nevinovat și neaga toate acuzațiile aduse.

- Petrom va incasa 161 de milioane de lei, adica circa 35 de milioane de euro in baza uneia dintre cele mai mari polițe de asigurare de pe piața locala. Compania petroliera este astfel despagubita pentru pierderile inregistrate in 2016 și 2017, in urma a doua avarii care au provocat intreruperea activitații…

- Un barbat din Iași a fost condamnat la doi ani de inchisoare și munca in folosul comunitații intrucat și-a tasat pamantul cu o bomba. Aceeași pedeapsa a primit-o și un vecin din același sat caruia ii daduse un alt proiectil din pentru a-și improviza o „ustensila” agricola asemanatoare. Bomba a explodat,…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat, miercuri, declaratiile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme, Traian...

- Circa 45 de mii de lei – aceasta este valoarea banilor publici care se cheltuie pentru interventia structurilor de forta in cazul unei alerte cu bomba false. Informatia a fost prezentata de catre seful-adjunct al Directiei de politie a municipiului Chisinau, Silviu Musuc, in contextul in care doar saptamana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…

- Alerta cu bomba in centrul orașului Drochia. Un barbat a sunat la poliție și a anunțat ca liceul Bogdan Petriceicu Hasdeu este minat. In scurt timp, la fața locului au intervenit fortele de ordine și salvatorii.

- Bianca Dragușanu și-a sarbatorit, de curand, ziua de naștere și, evident, cu ocazia aceasta, a ”calcat stramb” in ceea ce privește dieta, rasfațandu-se cu tot felul de dulciuri și alte bunatați.

- Alerta cu bomba la gara din Odesa. Fortele de ordine au evacuat peste 1.500 de oameni, dupa ce un individ a sunat la politie si a anuntat ca in interior a fost plasat explozibil.Dupa mai multe verificari, genistii nu au gasit nimic.

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe.SURPRIZA: Unde a 'disparut' Traian Basescu in plin scandal al revocarii sefei DNA (surse) El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui…

- Oamenii legii au identificat persoana care a sunat la poliție, anunțand ca intr-un parc de troleibuze din capitala se afla o bomba. Este vorba de un barbat in varsta de 30 de ani din Chișinau.

- Alerta cu bomba la Parcul de Troleibuze nr. 1 din Capitala. Un barbat a sunat la poliție și a anuntat ca pe teritoriul institutiei a fost plasat un obiect explozibil. Ajunsi la fata locului, politistii si genistii au constatat ca alerta este falsa.

- UPDATE 14:20 - Alerta cu bomba de la Parcul de Troleibuze din Chișinau s-a dovedit a fi FALSA. Informația a fost confirmata de Serviciul de presa al Direcției situații excepționale a MAI. (13:45) - Alerta cu bomba la Parcul de Troleibuze nr.1 din capitala. Informația a fost confirmata pentru TV8 de…

- Angajatii parcului de troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuati luni, 5 martie, dupa ce un barbat necunoscut a sunat la 902 si a spus ca a plasat un obiect explozibil pe teritoriul parcului de pe strada Dosoftei, 146.

- Alerta cu bomba la Parcul de Troleibuze nr.1 din Capitala. Informația a fost confirmata pentru TV8 de catre Silviu Mușuc, șef-adjunct al Direcției Municipala de Poliție. Zona a fost evacuata, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje ale poliției. Potrivit martorilor oculari, angajații au…

- Un apel anonim a pus pe jar autoritațile. Muncitorii de la Parcul de Troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuați, iar zona este încercuita, dupa ce un barbat a sunat și le-a spus polițiștilor ca acolo ar fi fost plasata o bomba. Potrivit ofițerului de presa al Poliției…

- Un baietel de sase ani a decedat cand un arbore s-a prabusit asupra casei sale in timp ce dormea, au indicat autoritatile comitatului Chesterfield din Virginia. In acelasi stat, un barbat de 44 de ani a murit dupa ce un copac a cazut peste camionul sau, potrivit politiei din comitatul James City.…

- O persoana a fost retinuta vineri, la Berna, in urma unei alerte cu bomba, in cartierul garii, a anuntat politia cantonala, scrie AFP. ”Am fost informati cu privire la o amenintare cu bomba”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei cantonale, Christoph Gnagi. ”O persoana a fost arestata…

- O persoana a fost arestata vineri la Berna in urma unei alerte cu bomba in zona garii, a anuntat politia cantonala, scrie agerpres.ro.'Am fost informati de o amenintare cu bomba', a declarat un purtator de cuvant al politiei cantonale.

- 'Am fost informati de o amenintare cu bomba', a declarat un purtator de cuvant al politiei cantonale. 'O persoana a fost arestata in vecinatatea bisericii Spiritul-Sfant, situata chiar langa gara', a adaugat el.Din motive de securitate, imprejurimile bisericii raman inchise pana la noi…

- O persoana a fost arestata vineri la Berna in urma unei alerte cu bomba in zona garii, a anuntat politia cantonala, relateaza AFP. ‘Am fost informati de o amenintare cu bomba’, a declarat un purtator de cuvant al politiei cantonale. ‘O persoana a fost arestata in vecinatatea bisericii Spiritul-Sfant,…

- Cuzin Toma a fost acuzat de detinere de droguri, dar actorul avea o cantitate prea mica pentru a putea fi suspectat de trafic. Conform SpyNews, politistii si procurorii antidrog au descoperit asupra lui "Firicel" 1,92 grame de cannabis, un grinder din material plastic si un grinder metalic (dispozitive…

- Fiica lui Adi Minune și prietena ei s-au sarutat in vazul tuturor. Totul s-a intamplat in fața iubitului artistei, Bogdan. Carmen Simionescu și amica ei s-au distrat pe cinste in club și a impartașit momentul cu pritenii sai. Carmen a facut un gest care i-a șocat pe toți cei prezenți. Aceasta a inceput…

- Adriana Bahmuțeanu a disparut dintr-o data de la postul de prezentatoare tv pe care il avea la Antena Stars, insa recent, ea a facut anunțul bomba. Se intoarce in televiziune, insa cu un nou proiect. Ea ii va lasa in continuare pe Cristi Brancu și Bianca Sarbu sa modereze emisiunea „Agenția VIP”. Motivul…

- UPDATE Amenintarea cu bomba de la Curtea de Apel Bucuresti s-a dovedit a fi falsa, controlul efectuat de pirothnisti incheindu-se fara ca apelul la numarul unic de urgenta 112 sa se confirme, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, au fost luate…

- Curtea de Apel București, evacuata in urma unei alerte cu bomba. Toate persoanele aflate in cladire sunt evacuate, in urma unei amenințari cu bomba facuta la numarul 112. UPDATE ora 14.10: Alerta cu bomba de la Curtea de Apel București a fost falsa. Autoritațile incearca acum sa dea de urma persoanei…

- Politia Capitalei a fost sesizata luni, prin 112, cu privire la faptul ca in interiorul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Autoritatile evacueaza cladirea si a fost solicitat si sprijin pirotehnic.

- Politia Capitalei a anuntat, luni, ca o persoana necunoscuta a informat la 112 despre existenta unui sistem exploziv in incinta Curtii de Apel Bucuresti. Si la Parchetul General este alerta cu bomba. Potrivit sursei citate, au fost luate masuri din competenta si urmeaza ca Biroul Pirotehnic al IGPR…

- Prin sistem 112, o persoana necunoscuta a informat despre existența unui sistem exploziv in incinta Curții de Apel București, anunța Poliția Capitalei. UPDATE ORA 13.08 „Cladirea este evacuata și se efectueaza controlul pirotehnic”, informeaza reprezentanții Poliției Capitalei. „Au fost luate masuri…

- Dorin Chirtoaca a anuntat vineri - intr-o conferinta de presa - ca isi da demisia din functia de primar general al municipiului Chisinau in semn de protest si a cerut organizarea de alegeri anticipate, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Chirtoaca a subliniat ca renunta la mandat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine joi, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, la revenirea din concediul petrecut in Germania și Spania. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul justiției din Romania au fost din ce in ce mai tulburi, culminand cu scandalul inregistrarilor…

- Vlad Cosma, cel care a provocat un scandal monstru in Romania, dupa ce a facut public mai multe inregistrari audio in care procurorii de la DNA Ploiești, Lucian Onea si Mircea Negulescu, aranjau probe pentru a deschide dosare penale unor politicieni precum Sebastian Ghita sau Victor Ponta, ar fi plecat…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. "O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP."O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de precautie"…

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.ro) informeaza ca deputatul giurgiuvean Andrei Alexandru, fost sef la OSIM, poreclit "Bibelou", a patit un mare pocinog cu soferul lui. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate toate detaliile.

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), Vladimir Jirinovski, ar vrea o "mica Hiroshima" pe teritoriul Ucrainei, dar asigura ca emisia de radiatii va fi minima, relateaza presa din Ucraina. Controversatul ultranationalist rus a propus duminica seara ca o bomba…

- Tacere totala cand vine vorba de informatii privind clasarea dosarelor in care erau anchetati politisti. Antena 3 a aflat ca numai la Judecatoria sectorului 1 au fost clasate 82 de dosare din 120 de c...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat declansarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, si ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din…

- Aeroportul Internațional din Sofia a fost evcuat in urma unei alerte cu bomba. Evacuarea a fost ordonata de ministrul de interne bulgar dupa un apel telefonic de amenințare care a fost efectuat miercuri,...

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Aproape 100 de romani si-au vazut moartea cu ochii in timp ce se aflat la bordul unui avion al companiei Blue Air. Aeronava urma sa ajunga in Catania, Italia, dar pilotii au cerut sa aterizeze de urgenta, dupa ce a fost la un pas sa se prabuseasca in mare, pentru ca a fost afectata serios de turbulente…

- Fostul colonel al SRI, Daniel Dragomir, lanseaza un atac extrem de jur la adresa jurnalistei Ioana Ene Dogioiu, de la Ziare.com. Acesta susține ca jurnalista este unealta lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, prin care se lanseaza mesajele publice dorite.Citește și: ALERTA - Klaus…

- Curtea Constitutionala a decis ca presedintele Igor Dodon este in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile dupa ce a refuzat in mod repetat sa-i numeasca in functii pe cei sapte noi ministri propusi de premier, informeaza marti Radio Chisinau. Astfel, presedintele parlamentului…

- Patru persoane au fost ranite in Torino, din cauza exploziei unei bombe artizanale, imediat dupa miezul nopții. S-a intamplat in via delle Querce, potrivit agenției naționale de presa din Italia.Bomba a distrus patru mașini parcate și a spulberat ferestrele a treizeci de case. Carabinierii…

- Medicii de familie au anunțat ca vor continua protestele și ca nu vor mai oferi servicii decontate, intrucat ”nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care protesteaza de mai bine de o luna”.