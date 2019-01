Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarea cu dispozitive explozive de la Aeroportul Otopeni si de la Gara de Nord nu se confirma, in urma verificarilor efectuate, informeaza marti seara biroul de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). "Astazi, in jurul orei 18,00, un barbat a apelat 112 si a sesizat faptul ca…

- Verificari suplimentare au fost dispuse marti la terminalul de pasageri al Aeroportului "Henri Coanda" dupa ce un apel la 112 anunta amplasarea unor butelii cu gaz sarin, o amenintare similara vizând si Gara de Nord, anunta CNAB.

- Comandantul unei aeronave Wizz Air, in ruta de la Catania spre Aeroportul Internațional „Henri Coanda” București, a anunțat „May Day” la ora 20.13, potrivit Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB).Pe aeroport s-a format dispozitivul standard, conform procedurii in vigoare, dispozitiv…

- Comandantul unei aeronave Wizz Air, in ruta de la Catania spre Aeroportul International „Henri Coanda” Bucuresti, a anuntat „May Day” la ora 20.13, potrivit Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- Autoritațile germane au inchis joi centrul orașului Heider și targul de Craciun din oraș, dupa o amenințare cu bomba trimisa prim e-mail in cursul dimineții, au declarat autoritațile locale, menționand ca operațiunea este in desfașurare, relateaza presa germana, conform Mediafax.Polițiștii…

- Cladirea uneia dintre cele mai mari companii din lume, Time Warner, din New York, unde se afla și birourile CNN, a fost evacuata in urma unei amenințari cu bomba, in aceasta dimineața. Poliția New York-ului se afla in acest moment la fața locului. Amenințarea vine dupa ce, in urma cu doua luni, mai…