- O alerta cu bomba a fost declansata luni dimineata la Judecatoria centrala din Chisinau, dupa ce o persoana a sunat la politie si a anuntat ca in interiorul cladirii s-ar afla un dispozitiv exploziv, relateaza Jurnal.md si Radio Chisinau, potrivit agerpres.ro. Intregul personal a fost imediat…

- Muzeul Bucovinei Suceava, in colaborare cu Muzeul National al Unirii - Alba Iulia si Muzeul National de Istorie al Moldovei – Chisinau, Republica Moldova, organizeaza incepand cu data de 27 martie 2018 expozitia „Centenarul Romaniei Mari". Realizata simultan in Suceava, Alba Iulia ...

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Satul de baștina al președintelui pro-rus și-a anunțat prezența la Marea Adunare Centenara. Asta dupa ce simbolul tuturor românilor a ajuns la Sadova. Steagul Unirii a pornit un maraton prin toate localitațile ce au semnat declarația de Reîntregire cu Țara-Mama. Astazi, 22 martie,…

- Atasatii apararii, acreditati in Republica Moldova, au vizitat astazi Brigada de infanterie motorizata „Stefan cel Mare” din Chisinau, pentru a se documenta cu activitatea unitatii.

- Situatia actuala din Republica Moldova conserveaza propaganda interna si lipseste media de resurse financiare pentru supravietuire. Declarațiile aparțin ambasadorului SUA in RM, James Petit, și au fost facute la Forumul de libertatea presei, organizat la Chișinau.

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Circa 45 de mii de lei – aceasta este valoarea banilor publici care se cheltuie pentru interventia structurilor de forta in cazul unei alerte cu bomba false. Informatia a fost prezentata de catre seful-adjunct al Directiei de politie a municipiului Chisinau, Silviu Musuc, in contextul in care doar saptamana…

- Premierul Principatului Liechtenstein, Adrian Hasler, intreprinde in perioada 12 și 13 martie o vizita in Republica Moldova. Intr-un comunicat de presa al Guvernului se menționeaza ca aceasta este prima vizita a unui prim-ministru al Liechtensteinului la Chișinau.

- "Am acceptat demnitatea de ministru al Justitiei pentru a promova reforme pe domeniul justitiei, fiind constient de complexitatea si dificultatea acestora. Nu mi-am propus nici pentru o clipa sa ma implic in activitati politice, cu atat mai mult n-am preluat portofoliul de ministru pentru a deveni…

- Alerta cu bomba la gara din Odesa. Fortele de ordine au evacuat peste 1.500 de oameni, dupa ce un individ a sunat la politie si a anuntat ca in interior a fost plasat explozibil.Dupa mai multe verificari, genistii nu au gasit nimic.

- Oamenii legii au identificat persoana care a sunat la poliție, anunțand ca intr-un parc de troleibuze din capitala se afla o bomba. Este vorba de un barbat in varsta de 30 de ani din Chișinau.

- UPDATE 14:20 - Alerta cu bomba de la Parcul de Troleibuze din Chișinau s-a dovedit a fi FALSA. Informația a fost confirmata de Serviciul de presa al Direcției situații excepționale a MAI. (13:45) - Alerta cu bomba la Parcul de Troleibuze nr.1 din capitala. Informația a fost confirmata pentru TV8 de…

- Angajatii parcului de troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuati luni, 5 martie, dupa ce un barbat necunoscut a sunat la 902 si a spus ca a plasat un obiect explozibil pe teritoriul parcului de pe strada Dosoftei, 146.

- Un apel anonim a pus pe jar autoritațile. Muncitorii de la Parcul de Troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuați, iar zona este încercuita, dupa ce un barbat a sunat și le-a spus polițiștilor ca acolo ar fi fost plasata o bomba. Potrivit ofițerului de presa al Poliției…

- Compania franceza Edenred este pregatita din punct de vedere tehnic, operațional și comercial pentru a lansa tichetele de masa in Republica Moldova și estimeaza ca va produce primul tichet de masa in luna martie, dupa primirea autorizației de la Agenția de Servicii Publice. In acest scop, Edenred și-a…

- Reformele care sunt asteptate in Republica Moldova nu performeaza si exista mari intarzieri. Cele mai grave probleme sunt legate de reforma justitiei. Potrivit lui, intr-un an electoral este greu de ales poteca de reformare care va face minuni. Declaratia a fost facuta de directorul IDIS Viitorul, Igor…

- Premierul Viorica Dancila a convocat, marti seara, la intoarcerea din Republica Moldova, un comandament de iarna la Palatul Victoria, care este programat sa inceapa la ora 20,30, au precizat surse guvernamentale, conform Agerpres.Citește și: Vesti IMENSE de la Guvern: Vin banii de la stat…

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state…

- Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand ca il sustine pe Putin in alegerile prezidentiale din Rusia, relateaza Unimedia.info.

- Summitul interparlamentar in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, care va avea loc pe 2 martie la Chișinau, este de o importanța foarte mare. Acesta inseamna inițierea unui dialog intre cele trei state, care ar putea…

- Business Forumul, la care vor participa reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova și Republica Turcia, va avea loc la Istanbul, pe 23 martie. Data organizarii acestuia a fost stabilita in cadrul intrevederiiministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu ambasadorul Republicii…

- UPDATE Amenintarea cu bomba de la Curtea de Apel Bucuresti s-a dovedit a fi falsa, controlul efectuat de pirothnisti incheindu-se fara ca apelul la numarul unic de urgenta 112 sa se confirme, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, au fost luate…

- Viorica Dancila, vizita oficiala la Chișinau, saptamana viitoare. Premierul a anunțat ca va efectua deplasarea pe 27 februarie și va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. „In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- Politia Capitalei a fost sesizata luni, prin 112, cu privire la faptul ca in interiorul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Autoritatile evacueaza cladirea si a fost solicitat si sprijin pirotehnic.

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni. pentru a nu ajunge în situatia României. „Uitati-va la ceea ce s-a întâmplat…

- Ambasadorul Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, face apel catre fortele politice din Republica Moldova sa se dezica de fenomenul presiunii asupra diferitor oameni la nivel local, regional, din motive politice sau din alte interese. Apelul a fost facut in cadrul emisiunii „In profunzime” de…

- Președintele BERD, Suma Chakrabarti, in timpul vizitei sale la Chișinau, a salutat progresele recente inregistrate in sectorul bancar din Republica Moldova. El a cerut autoritaților sa profite de aceasta situație favorabila și sa ia masuri decisive pentru a-i inlocui pe acționarii netransparenți ai…

- Autoritatile portuare au intervenit in cursul noptii de marti spre miercuri pentru salvarea unei nave care transporta produse petroliere, pavilion Republica Moldova, la bordul caruia se aflau sapte persoane, dupa ce aceasta incepuse sa ia apa in sala masinilor.Directorul Exploatare din cadrul…

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Partidului Liberal a propus un proiect prin care anul 2018 sa fie numit in municipiul Chișinau „Anul Unirii”. Atat le-a trebuit, spiritele s-au incins intre aleșii locali. Intr-un final, dupa mai multe dispute, liberalii au ales sa paraseasca sala de sedinte.

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- [caption id="attachment_39914" align="alignleft" width="357"] Captura foto/ Sursa: Vkurse.md[/caption] Site-ul Vkurse.md, care promoveaza ideile politice ale socialiștilor și ale președintelui Igor Dodon, a publicat recent articolul ” Стал известен первый проект Бюро связи НАТО в Кишиневе : Молдову…

- Pavel Filip a felicitat-o pe Dancila cu ocazia investirii in functie, reiterand invitatia de a vizita Republica Moldova in viitorul apropiat, potrivit sursei citate.Cei doi premieri s-au aratat deschisi sa continue proiectele bilaterale de interes sporit. In context, Pavel Filip a spus…

- Consiliului Consultativ al Misiunii UE de Asistenta la Frontiera in Republica Moldova si Ucraina (EUBAM) s-a intrunit in cea de-a 29 reuniune. Evenimentul a fost gazduit de catre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene la Chisinau.

- Situația epidemica la rujeola ramâne a fi tensionata în Regiunea Europeana a OMS pe parcursul anilor 2016 – 2018. În aceasta perioada izbucniri de rujeola au avut loc în Italia, Germania, Belgia, Franța, Tadjikistan, Grecia, Federația Rusa. În legatura…

- Un grup de experti din cadrul Departamentului pentru politici de aparare si planificare a apararii NATO, responsabili de implementarea Initiativei de Consolidare a Capacitatilor de Aparare pentru Republica Moldova, isi incheie miercuri, 24 ianuarie, vizita de lucru la Chisinau, care a inceput acum doua…

- Jamie Shea, asistent adjunct al secretarului general NATO pentru provocari de securitate emergente, a declarat, intr-un interviu acordat postului de radio Europa Libera, ca Oficiul NATO deschis recent la Chisinau va permite o legatura mai eficienta cu fortele armate din Republica Moldova, pentru…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca va ataca decizia Judecatoriei din Chisinau prin care a fost respinsa cererea sa de anulare decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon. ”Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau.…

- Jurnalistei ruse Irada Zeinalova i s-a interzis marti seara intrarea in Republica Moldova, iar presedintele Igor Dodon a criticat dur aceasta decizie a autoritatilor din Chisinau pe motiv ca afecteaza relatiile cu Rusia, relateaza Tass si Unimedia.

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Aeroportul Internațional din Sofia a fost evcuat in urma unei alerte cu bomba. Evacuarea a fost ordonata de ministrul de interne bulgar dupa un apel telefonic de amenințare care a fost efectuat miercuri,...

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea temporara a presedintelui Igor Dodon, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia.

- Partidul Socialiștilor a adunat peste 500 de mii de semnaturi pentru schimbarea sistemului de guvernare din republica parlamentara în republica prezidențiala. Declarația a fost facuta de președinta PSRM, Zinaida Greceanîi, în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul…