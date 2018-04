Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei aeriene low-cost singaporeze Scoot, care efectua un zbor intre Singapore si Thailanda, a fost nevoit sa revina joi pe aeroportul de decolare in urma unei alerte de securitate privind prezenta ...

- Incidentul de duminica seara in care a fost implicata o aeronava Blue Air care a plecat de la Cluj-Napoca spre Bucuresti si al carei echipaj a fost nevoit sa se intoarca a fost cauzat, cel mai probabil, de o pasare care a intrat la motor, potrivit companiei, scrie news.ro.O aeronava Blue Air…

- Au fost depistate probleme în timpul zborului la motorul aeronavei. Mai exact, conform discuțiilor cu turnul de control, piloții au raportat vibrații la motor dupa decolare. Se vorbește, de asemenea, despre o inspecție a pistei, respectiv de flacari la motor în timpul decolarii. Avionul…

- A fost identificat și reținut suspectul care pe 28 martie a anuntat despre prezenta unui obiect explozibil la policlinica numarul 10 din sectorul Ciocana al capitalei. Alerta s-a dovedit a fi falsa.

- Alerta cu bomba la policlinica Nr.10 din sectorul Ciocana. Un necunoscut a sunat la 902 si a anuntat ca in cladire este un exploziv.Imediat la fata locului s-au deplasat politistii si genistii de la BombTech. Zona a fost izolata, iar oamenii evacuati.

- Scandalul intre primarul interimar Silvia Radu si fostul sef al Directiei Transport Igor Gamretchi continua. Intr-o postare pe Facebook, edilul interimar scrie ca Igor Gamretchi a venit la Primarie cu executorul judecatoresc ca sa o determine pe Radu sa respecte hotararea

- Alerta in Centrul Capitalei. In aceasta dimineața Judecatoria Chișinau, sediul Centru a fost amenințata cu o bomba.La fața locului a ajuns poliția. Personalul cladirii a fost evacuat, iar oamenii au ieșit in strada.

- O femeie are inima franta și se invinovațește pentru moartea copilul ei care urma sa implineasca trei ani. Kim Rowlands, 25 de ani, și-a lasat fetița de doi ani singura in mașina preț de cateva momente. Femeia a coborat sa faca o plata, iar cand s-a intors nu și-a mai gasit nici vehiculul și nici copilul.…

- Președintele Igor Dodon s-a intalnit cu șeful de stat al Turciei pe aeroportul din Istanbul. Intalnirea dintre cei doi a fost una intamplatoare, cel puțin asta scrie Igor Dodon intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Ministerul Culturii a pierdut contractul pentru concursul național de soluții caștigat de sculptorul Buculei, a scris, joi, deputatul de Alba, Florin Roman, pe Facebook. ”Bomba!!! De ce nu semneaza ministerul Culturii contractul pentru execuția Monumentului Unitații Naționale de la Alba Iulia, de 3…

- Polițiștii din orașul Balș, județul Olt, sunt in alerta, dupa ce o turcoaica in varsta de 38 de ani și fiul ei de doua luni au fost dați disparuți, de catre iubitul femeii, care este și tatal copilului. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, la sfarsitul saptamanii trecute, Victor…

- Polițiștii din Suceava sunt in alerta dupa ce mașina unui șef de post a fost incendiata. Polițiștii au demarat de urgența o ancheta, mai ales ca autovehiculul polițistului a ars in fata casei. Anchetatorii au ridicat masina pentru expertiza, iar primul gand este legat de un atac mafiot.

- Supraviețuitorii și martorii accidentului aviatic produs, luni in Nepal, au descris momentele in care avionul s-a prabușit, omorand cel puțin 49 dintre cele 71 de persoane aflate la bord, scrie BBC News. Aeronava care transporta 71 de persoane, pasageri și membri ai echipajului s-a prabușit in timpul…

- Un avion de pasageri al unei companii din Bangladesh s a prabusit luni la aterizare pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu, transmit AFP, dpa si BBC News citate de Agerpres.ro. Avionul, operat de compania US Bangla, a iesit de pe pista in timpul aterizarii si a luat foc. Pompierii se lupta…

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- Un apel anonim a pus pe jar autoritațile. Muncitorii de la Parcul de Troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuați, iar zona este încercuita, dupa ce un barbat a sunat și le-a spus polițiștilor ca acolo ar fi fost plasata o bomba. Potrivit ofițerului de presa al Poliției…

- Potrivit News.ro, un comisar-sef din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate Timisoara a fost oprit pe Aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti, in timp ce se indrepta spre avionul care urma sa il duca la Timisoara, el fiind suspectat ca a furat o bratara de pe banda de scanare la controlul…

- O persoana a fost retinuta vineri, la Berna, in urma unei alerte cu bomba, in cartierul garii, a anuntat politia cantonala, scrie AFP. ”Am fost informati cu privire la o amenintare cu bomba”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei cantonale, Christoph Gnagi. ”O persoana a fost arestata…

- O persoana a fost arestata vineri la Berna in urma unei alerte cu bomba in zona garii, a anuntat politia cantonala, scrie agerpres.ro.'Am fost informati de o amenintare cu bomba', a declarat un purtator de cuvant al politiei cantonale.

- 'Am fost informati de o amenintare cu bomba', a declarat un purtator de cuvant al politiei cantonale. 'O persoana a fost arestata in vecinatatea bisericii Spiritul-Sfant, situata chiar langa gara', a adaugat el.Din motive de securitate, imprejurimile bisericii raman inchise pana la noi…

- O persoana a fost arestata vineri la Berna in urma unei alerte cu bomba in zona garii, a anuntat politia cantonala, relateaza AFP. ‘Am fost informati de o amenintare cu bomba’, a declarat un purtator de cuvant al politiei cantonale. ‘O persoana a fost arestata in vecinatatea bisericii Spiritul-Sfant,…

- Datorita condițiilor meteo nefavorabile, aeroportul din Dublin și-a suspendat operațiunile, astfel, pasagerii Air Moldova care urmau sa calatoreasca la / de la acest aeroport maine, 2 martie 2017, vor relua zborul din data de 4 Martie 2017.

- Mugur Ciuvica a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca fostul președinte Traian Basescu are inregistrari incendiare care ar amplifica scandalul din DNA și care a r fi mult mai explozive decat cele prezentate in ultima perioada de Vlad Cosma.

- Focuri de arma au fost auzite miercuri la o scoala din statul american Florida. Impuscaturile au avut loc la liceul Stoneman Douglas din orasul american Parkland, relateaza Digi 24.Presa locala relateaza ca cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar…

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, preluate de Agerpres. Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit...

- Avionul ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare, potrivit boardingpass.ro. La o inspecție rapida a aeronavei, se pare ca aceasta nu a suferit daune notabile. Potrivit purtatorului de cuvant al CNAB, Ana State, pista a fost verificata și nu ar exista urme care sa…

- Construit in 1926, Aeroportul din Galati a fost al doilea aeroport din Romania, el fiind locul de plecare catre Bucuresti a primului zbor romanesc cu bilet platit. Din cel mai vechi aeroport romanesc – Bucuresti-Baneasa – nu s-a mai pastrat nimic din cladirile construite in prima faza, asa ca singurul…

- Polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, la frontiera verde, peste 12.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Persoanele suspectate de contrabanda s-au ales cu dosar penal iar mașinile cu care transportau marfa,…

- Trei persoane din comuna olteana Ganeasa au ajuns la spital pline de sage, dupa ce au fost agresate, in mijlocul drumului, de doi indivizi. Printre victime se numara și o femeie in varsta de 52 ani. Poliția a deschis o ancheta pentru a stabili identitatea agresorilor, precum și imprejurarile incidentului…

- Un avion de vanatoare rus de tipul Su-27 a interceptat, luni, o aeronava americana de supraveghere ce efectua un zbor deasupra Marii Negre, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova. Potrivit Ministerului rus al Apararii, aeronava americana de tipul ЕР-3E Aries II nu a intrat in spatiul…

- „Am luat decizia sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat la Ministerul Sanatații. Voi susține necondiționat urmatoarea persoana pe care PSD o va desemna pentru a ocupa acest portofoliu”, a transmis Florian Bodog pe pagina personala de Facebook. Ministrul Bodog a salvat viața…

- Incendiu suspect in județul Argeș. O mașina a luat foc intr-o parcare de pe o strada din Pitești. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Poliția a declanșat o ancheta pentru stabilirea imrejurarilor in care a avut loc incidentul.

- Politistii din Suceava cauta o minora, de 4 ani, care a disparut de acasa. Institutia face apel la persoanele care pot oferi informatii, care sa conduca la gasirea ei, sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau la 116.000.

- Poliția din Vrancea in alerta dupa ce hoții au spart vineri noapte casa artistului Ruslan Lazarin de unde au furat mai multe bunuri, inclusive instrumentele musicale ale cantarețului. Pe aceeași strada, au fost in aceeași noapte alte doua tentative de spargere a unor locuințe. Casa artistului Ruslan…

- Potrivit unui purtator de cuvant al politiei ungare, avionul decolase din Ucraina si a aterizat in Ungaria dupa ce a survolat Romania.Politia a gasit avionul intr-o zona agricola, dupa ce a fost alertata in legatura cu prezenta acestuia de un agent care se afla in afara orelor de serviciu,…

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- APEL… O femeie, in varsta de 31 de ani, din orasul Murgeni, este data disparuta de pe data de 24 decembrie, iar, deocamdata, aceasta este de negasit. Politistii cer ajutorul vasluienilor care au informatii despre persoana disparuta. Politia cauta o femeie de 31 de ani, Zamfira Marin, domiciliata in…

- Politia din Thailanda a arestat un sef al organizatiei mafiote japoneze yakuza, cautat timp de 15 ani, dupa ce imagini cu tatuajul acestuia au devenit virale pe Facebook, scrie BBC. Shigeharu Shirai este acuzat...

- Poliția din Indonezia a arestat o femeie dupa ce personalul unui avion a gasit trupul unui copil înfașurat într-o punga de plastic. Aeronava se îndrepta spre aeroportul internațional Soekarno-Hatta din Jakarta. Bebelușul, nascut în mijlocul zborului, a fost gasit de…

- Doi politisti din Brasov au fost surprinsi și fotografiați, sambata, in timp ofereau mancare unui barbat si unui copil care scormoneau prin gunoie dupa hrana. Un tanar care trecea in acel moment pe strada Minerva i-a observat si i-a pozat pe politisti in timp ce ofereau mancare celor doi, apoi a postat…

- Doua case din cartierul Pipera au fost sparte de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. Digi 24 scrie ca imobilele apartin fostului fotbalist Gheorghe Hagi si ambasadorului Pakistanului in Romania. Intr-o interventie telefonica pentru postul de televiziune, purtatorul de cuvant…

- Alerta pe aeroportul din Toronto, Canada, dupa ce un avion care abia aterizase a fost acrosat de un altul, remorcat pentru a fi parcat. Accidentul a provocat un incendiu si a starnit panica printre pasageri.