- O persoana a fost arestata vineri la Berna in urma unei alerte cu bomba in zona garii, a anuntat politia cantonala, relateaza AFP. ‘Am fost informati de o amenintare cu bomba’, a declarat un purtator de cuvant al politiei cantonale. ‘O persoana a fost arestata in vecinatatea bisericii Spiritul-Sfant,…

- Un plic continand o ”substanta necunoscuta” a fost deschis, marti, intr-o baza militara americana, in apropiere de Washington, iar 11 persoane s-au simtit rau dupa aceea, au anuntat reprezentanti ai puscasilor marini. Plicul a fost trimis la baza Myer-Henderson Hall, in incinta careia…

- Elveția a fost zguduita de un atac armat, in urma caruia doi oameni și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in fața unei banci din orașul Zurich, potrivit BBC. Presa de peste hotare a titrat ca incidentul armat a avut loc in jurul orei locale 14.30 (15.30, ora Romaniei), pe Lagerstrasse, in zona…

- Traficul rutier este restrictionat vineri dimineata pe prima banda a DN1, pe sensul de mers Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, scrie NEWS.RO.Citeste si: Ministerul Energiei vrea…

- Potrivit sursei citate, barbatul ar fi locuit in orasul Podgorica. "Autoritatile iau masurile necesare pentru a rezolva cazul si pentru a asigura siguranta staff-ului ambasadei Statelor Unite”, a spus ministrul de interne din Muntenegru, Mevludin Nuhodzic, intr-un mesaj video. Intr-o…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale au reținut un tanar de 29 ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat, punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. La data de 20 februarie a.c., polițiștii…

- La Ambasada Statelor Unite din Muntenegru a avut loc o explozie, a anunțat guvernul. Un atacator necunoscut a aruncat un dispozitiv exploziv in campusul ambasadei din capitala Podgorica, inainte de a se sinucide, a scris guvernul pe Twitter.

- FOTO: ARHIVA. In aceasta dimineața, la orele 7.15, a avut loc un accident mortal de circulație pe DN 2 – E 85, la ieșirea din Dumbraveni spre Rm. Sarat. Un Opel Astra a patruns pe contrasens și a intrat intr-un tir, fiind apoi proiectat in alt tir. Persoana decedata (un barbat de 54 de ani) […] The…

- Traficul feroviar este intrerupt , dupa ce o pasarela metalica s-a prabusit peste mai multe fire in apropierea garii Ploiesti Vest. Pasarela susținea niște conducte termice. Din primele informații, nu sunt victime. Pasarela are o lungime de 15 metri, lațime de 3 metri și o greutate de peste 4 tone.…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei tinere care, la data de 18 februarie a.c., a plecat din incinta unui restaurant din sectorul 2 si nu a revenit la domiciliu pana in prezent. Persoana disparuta se numeste NICA BEATRICE NICOLETA, este in varsta de 19 ani si are urmatoarele…

- UPDATE Amenintarea cu bomba de la Curtea de Apel Bucuresti s-a dovedit a fi falsa, controlul efectuat de pirothnisti incheindu-se fara ca apelul la numarul unic de urgenta 112 sa se confirme, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, au fost luate…

- Curtea de Apel București, evacuata in urma unei alerte cu bomba. Toate persoanele aflate in cladire sunt evacuate, in urma unei amenințari cu bomba facuta la numarul 112. UPDATE ora 14.10: Alerta cu bomba de la Curtea de Apel București a fost falsa. Autoritațile incearca acum sa dea de urma persoanei…

- Politia Capitalei a fost sesizata luni, prin 112, cu privire la faptul ca in interiorul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Autoritatile evacueaza cladirea si a fost solicitat si sprijin pirotehnic.

- Traficul a fost ingreunat duminica dupa masa, in zona Alba Mall din Alba Iulia, din cauza unui accident intre doua mașini, a anunțat Inspectoratul de Poliție al Județului Alba. Potrivit polițiștilor, este vorba despre o tamponare fața spate, in urma careia o persoana a fost ranita ușor. Traficul s-a…

- Politia ancheta miercuri cu privire la un schimb de focuri care a avur loc dimineata (ora locala) in apropierea sediului agentiei de informatii NSA, in apropierea capitalei americane Washington, soldat cu cel putin un ranit, relateaza AFP, conform News.ro . Postul de televiziune NBC Washington a difuzat…

- O persoana a murit si altele au fost ranite in coliziunea dintre doua trenuri produsa luni la orele pranzului in provincia Styria din sud-estul Austriei, a anuntat politia preluata de Reuters si dpa. Persoana decedata este o femeie, iar alte 22, inclusiv trei copii, au suferit rani minore. Totusi,…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, luni, pe Centura Bucuresti, in zona localitatii ilfovene Glina, dupa ce doua masini s-au cioocnit, o persoana fiind ranita usor. In zona accidentului s-au format coloane de masini.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. "O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de…

- Unii dintre romanii care muncesc in strainatate incep sa se gandeasca la varsta pensionarii, iar alții chiar ajung la respectiva varsta, scrie gds.ro. Cum ei au lucrat in doua sau chiar mai multe state, atunci și pensia lor va fi una comunitara, adica platita de mai multe state. Citeste si PENSII…

- Traficul rutier pe DN 68A Faget-Deva, in comuna Cosevita din judetul Timis, a fost blocat vineri dimineata in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un TIR, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate,…

- Accidentul s-a produs pe DN7, la kilometrul 202+400 de metri, intr-o curba. "Un TIR de Turcia care se deplasa pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea s-a rasturnat intr-o curba peste un autoturism ce se deplasa din sens opus si in care se afla doar soferul. El fost ranit si a ramas incarcerat, dar…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla s-a soldat cu 3 politisti morti si 14 raniti. Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz…

- Persoana care i-ar fi dat suma este martor in dosar, motivul fiind interventia la conducerea ANI, "in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia…

- Un accident grav, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, marți, pe raza comunei clujene Bobâlna.Potrivit primelor informati, a avut loc un impact între o autoutilitara si un autoturism, iar doua persoane au fost ranite.Soferul autoturismului este în…

- Accident grav in zona barajului de la Valea de Pești, in Hunedoara. Doi oameni au murit și altul a fost grav ranit, dupa ce mașina in care se aflau a cazut in Raul Jiu. Femeia ranita a fost recuperata și transportata la spital. Victimele sunt doi barbați din Lupeni, in varsta de 39, respectiv 42 de…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David Ige, si agentia locala de…

- Accident in Baltati, județul Iași, cu un mort și 4 raniți. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal in seara zilei de miercuri, 10 ianruaie, pe Drumul European 85 (E85), in dreptul localitații Balțați, județul Iași. In urma impactului puternic dintre un Volkswagen Passat și un Ford Mondeo, unul dintre…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, la data de 01 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din sectorul 5 si nu a mai revenit pana in prezent. Persoana disparuta se numeste COJOCARU GABRIEL, este in varsta de 49 de ani si are urmatoarele semnalmente: bull;…

- Un accident grav a avut loc, marti, pe DN1 in judetul Alba, dupa ce doua masini s-au izbit frontal, una dintre ele patrunzand pe contrasens. Potrivit primelor informatii, o persoana a fost ranita grav. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Aiud- Turda,…

- Un grav accident rutier s-a petrecut vineri dimineata pe Soseaua Spatarului. Potrivit primelor cercetari, impactul a avut loc pe fondul unei depasiri neregulamentare. In urma accidentului au rezultat doua victime, dintre care una a decedat. Traficul rutier va fi restrictionat pe durata cercetarii la…

- Brigitte Sfat a vorbit despre fiul ei, Robi și despre moartea primului ei soț. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an "Tatal lui a murit inainte de Craciun, pe 19. In decembrie, cam cu o saptamana inainte de 19 il visez. Vorbesc cu el ca și cum ar…

- Traficul rutier este blocat, la momentul transmiterii stirii, pe DNCB la kilometrul 22 (localitatea Pantelimon), din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme. O persoana a fost rania grav in urma impactului.

- Traficul rutier pe autostrada Bucuresti-Pitesti este ingreunat, la ora transmiterii stirii, din cauza unui accident care a avut loc in zona localitatii Ciorogarla. O persoana a fost ranita.

- Un copil de doar 12 ani din Cahul a contactat telefonic o femeie din Chisinau si i-a spus ca blocul in care locuieste este minat. Alerta s-a dovedit a fi falsa, iar minorul risca pana la doi ani de inchisoare. Citeste mai mult: adevarul.ro/moldova/social/un-copil-12-ani-cahul-cercetat-penal-alarma-falsa-bomba-1_5a38cb3f5ab6550cb85b1a59/index.html

- “Cetatenii” din Manchester au inceput sa se gandeasca serios la intariri, iar dupa ce a „distrus” campionatul, Pep Guardiola isi doreste un fotbalist care sa-i asigure titlul de campion cu mult inainte de finalul returului. Englezii scriu ca Isco este omul dorit la City. Conform Daily Star,…

- Politia militara din Olanda a deschis focul vineri asupra unui barbat înarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol. Situatia este acum ”sigura”, a informat politia pe Twitter. Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce…

- Alerta falsa cu bomba in orasul Balti. Un barbat a sunat la politie, in aceasta dupa amiaza si a anuntat ca un bloc de locuit de pe strada Cehov este minat.Politia a evacuat locatarii, iar in scurt timp a depistat vinovatul.

- "Transmitem sincerele noastre condoleante romanilor la moartea Majestatii Sale Mihai I. Rolul sau vital in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care i-a adus Legiunea de Merit si daruirea sa pentru poporul roman, va dainui permanent", a scris Heather Nauert, pe contul sau oficial de Twitter. Mesajul…

- Politia din New York a anuntat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale diminetii, relateaza Reuters si AFP. Explozia, care potrivit presei, ar fi fost provocata…

- Daniel Zamfir, senator PNL, a facut afirmații șocante in direct la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire”, despre marile firme care nu au platit redevențe uriașe Romaniei. Acesta a declarat ca, milioane de euro sunt neincasate, existand o gaura de milioane de euro la bugetul țarii de la companii…

- Pachetul suspect descoperit vineri in apropierea unui targ de Craciun din orasul german Potsdam, din apropiere de Berlin, nu are legatura cu terorismul, ci face parte dintr-o tentativa de santaj la adresa companiei de curierat DHL, a declarat duminica o oficialitate, citata de agentia dpa.Karl-Heinz…