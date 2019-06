Alertă cu bombă în Constanța. Descoperirea autorităților Este vorba de centrul Constantei care este o zona extrem de circulata. Multi oamemi au fost opriti din drum si au fost rugati sa nu inainteze in apropiere de locul in care a fost gasita o valiza suspecta. Din fericire, nu a existat niciun pericol. A fost vorba de o alarma falsa. In interiorul acesteia erau mai multe bidoane de plastic. Nicio masina nu a mai avut voie sa treaca prin zona respectiva. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

