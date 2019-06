Alertă cu bombă. Curtea de Apel din Chişinău a fost evacuată O alerta cu bomba a fost anunțata in urma cu puțin timp la Curtea de Apel din Chișinau, scrie radiochisinau.md. Se pare ca este vorba despre o femeie care a alertat autoritațile și care a precizat ca in interiorul instituției se afla un obiect explozibil. Toate persoanele care se aflau in cladire au fost evacuate, iar la fața locului se afla geniștii și echipaje ale poliției, mai precizeaza sursa citata. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O zona din centrul orasului Berlin a fost evacuata, vineri dupa-amiaza, dupa ce autoritatile au descoperit o bomba din Al Doilea Razboi Mondial, relateaza publicatiile Bild si T-online.de, citate de Mediafax.Bomba americana, cu greutatea de 100 de kilograme, a fost gasita în Piata Alexander…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) arata in documentele depuse la Curtea de Apel Bucuresti ca fostul presedinte Traian Basescu a dat note informative ce ar fi dus la mentinerea in tara a unui coleg de la Marina.Curtea de Apel Bucuresti a admis jurnalistilor accesul…

- Alerta cu bomba la Curtea de Apel Chisinau.Potrivit oamenilor legii, in jurul orei 09:00, un barbat, vorbitor de limba rusa, a sunat la 112 si a anuntat ca institutia va sari in aer.La fata locului a intervenit politia. Revenim cu detalii.

- Celebra „Unitate Haules” DNA Ploiesti pare sa fie un izvor nesecat de dezvaluiri legate de scandaloasele practici ale paraditorilor care au activat pana nu demult acolo sub conducerea faimosului procuror Lucian Onea (foto). De data aceasta, cel care a demascat manevrele lui Lucica Onea este judecatorul…

- Persoanele trimise in judecata in dosarul in care fostul șef al Poliției, Liviu Popa, a fost acuzat de fapte de coruptie, au fost achitate, vineri, in prima instanța, de Curtea de Apel Timisoara. Este o infrangere uriașa pentru una dintre cele mai controversate secții ale DNA, de la Oradea. Dosarul…

- ''Am primit o alerta cu bomba (...), evacuarea a inceput. Trebuie sa ne apucam de treaba, sa inspectam'' aceasta cladire, denumita Torrespacio, a spus un purtator de cuvant al politiei, potrivit AFP.In respectiva cladire sunt sedii ale ambasadelor britanica, australiana, canadiana si olandeza.…

- Alerta cu bomba in Madrid, o cladire turn din capitala Spaniei, unde sunt sediile mai multor ambasade, fiind evacuata.''Am primit o alerta cu bomba (...), evacuarea a inceput. Trebuie sa ne apucam de treaba, sa inspectam'' aceasta cladire, denumita Torrespacio, a spus un purtator de cuvant…

- Alerta cu bomba la Curtea de Apel Chisinau. Cladirea a fost evacuata, dupa ce o persoana a sunat la 112 si a anuntat ca peste trei ore cladirea va sari in aer. Informatia a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD.