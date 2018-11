Alertă cu bombă. Cel puţin 12 centre comerciale şi o gară au fost evacuate Personalul, calatorii si cumparatorii au fost evacuati din cladiri, care au fost izolate, iar la fata locului echipe fac verificari, cu ajutorul chinologilor.



Numarul de centre comerciale evacuate continua sa creasca, inainte de aceasta vorbindu-se despre cinci si apoi sapte magazine evacuate, potrivit Agerpres.



Din 11 septembrie anul trecut, in Rusia s-a inregistrat un val de alerte false cu bomba, pe care Kremlinul le-a calificat drept "terorism telefonic". De la acea data si pana in prezent, aproape 1,4 milioane de persoane au trebuit sa fie evacuate in 170 de orase din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gara Kievski si cel putin 12 centre comerciale din Moscova au fost evacuate dupa o serie de apeluri telefonice anonime care avertizau in legatura cu existenta unor bombe in aceste locuri, informeaza agentiile de presa RIA Novosti si Reuters. Personalul, calatorii si cumparatorii au fost…

- Gara Kievski si cel putin 12 centre comerciale din Moscova au fost evacuate dupa o serie de apeluri telefonice anonime care avertizau in legatura cu existenta unor bombe in aceste locuri, informeaza agentiile de presa RIA Novosti si Reuters, conform agerpres.ro. Personalul, calatorii si cumparatorii…

- Rusia lui Putin a intrat intr-o noua era din punctul de vedere al tratamentului la nivel global. Iar rezultatul era de asteptat in urma suitei de agresiuni vizibile si mai discrete la care Moscova a supus Occidentul, pe diferite dimensiuni:

- Rusia lui Putin a intrat intr-o noua era din punctul de vedere al tratamentului la nivel global. Iar rezultatul era de asteptat in urma suitei de agresiuni vizibile si mai discrete la care Moscova a supus Occidentul, pe diferite dimensiuni:

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitatia de a vizita Italia, tara care este vazuta ca fiind predispusa sa accepte o detensionare a relatiilor cu Moscova si o ridicare a sanctiunilor UE, scrie Reuters, informeaza News.ro.Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, care conduce un…

- Președintele rus Vladimir Putin a decis sa elimine parțial, incepand cu 1 ianuarie 2019, taxele vamale pentru exportul in Rusia a unor categorii de marfuri moldovenești, a anunțat pe Facebook liderul moldovean, Igor Dodon, care s-a intalnit cu Putin la Moscova, pe 31 octombrie. Potrivit lui Dodon, este…

- Alerta cu bomba in trenul de pe cursa Moscova-Chisinau. Aproximativ 70 de pasageri au fost evacuati, dupa ce un necunoscut a anuntat telefonic ca in unul dintre vagoanele garniturii se afla un explozibil.Inicidentul a avut loc in jurul orei 17.