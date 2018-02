Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alerta la Consulatul Romaniei din Bruxelles! Patru persoane au fost plasate in carantina, dupa o alerta cu antrax. Pompierii au fost chemați in clarirea in care iși are sediul secția consulara a Romaniei, unde iși au sediile mai multe firme, anunța Digi 24.Un plic cu un praf suspect…

- Politia belgiana a fost alertata vineri, la ora 14,37, de prezenta unui plic cu continut suspect in cadrul unei cladiri situate pe bulevardul Regent din Bruxelles, la numarul 47 - 48, unde se afla si consulatul Romaniei, scrie 7sur7.be . Ca masura de precautie, politia a aplicat procedura standard,…

- Alerta de antrax langa Consulatul Romaniei din Bruxelles. Poliția din Belgia a fost alertata, vineri dupa-amiaza, de prezența unui plic cu conținut suspect la adresa Bulevardul Regent din Bruxelles, la numarul 47-48, unde se afla și consulatul Romaniaiei. Potrivit 7sur7.be , oamenii legii au luat ca…

- Patru persoane au fost plasate în carantina în urma unei alerte cu antrax la Bruxelles. Pompierii au fost chemați în clarirea în care își are sediul secția consulara a României. La aceeași adresa, bulevartul Regent nr. 47-48, își au de asemenea sediile mai…

- De asemenea, pe bulevartul Regent nr. 47-48 iși au sediile mai multe firme. La respectiva adresa a fost trimis un plic cu un praf suspect. Mai multe persoane au intrat in contact cu substanța. Oamenii aceștia sunt testate pentru a se determina daca au fost contaminate. știrea se actualizeaza

- Valul de gripa face ravagii in Romania. Pe usile spitalelor, EPIDEMIA e scrisa cu majuscule. In Iasi, doua institutii medicale au limitat accesul vizitatorilor, dupa ce doi bolnavi au murit.

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la doua imobile situate pe strada Merisani, in cartierul Ferentari din Bucuresti, suprafata afectata fiind de 700 mp, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Nicio persoana nu a fost ranita, potrivit primelor informatii.Prima tara din UE si din lume care interzice cumparaturile…

- Sudanul de Sud risca sa provoace cea mai mare criza a refugiatilor din Africa, dupa cea care a urmat genocidului din Rwanda, in 1994, au avertizat joi doua organisme ONU, unul din trei locuitori ai acestei tari fiind deja stramutat, relateaza DPA. Numarul refugiatilor din Sudanul de Sud urmeaza sa…

- Stare de alerta la Motru, dupa ce un copil de 4 ani a murit de meningita. Spitalul din Motru este in carantina, boala fiind contagioasa. Potrivit unor surse, este in carantina și gradinița unde mergea copilul, dar Clubul copiilor din loca...

- Aproximativ patru mii de persoane au fost evacuate într-o zona comerciala agloerata din Hong Kong, dupa ce a fost gasita o bomba neexplodata din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial.

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Incendiu suspect in județul Argeș. O mașina a luat foc intr-o parcare de pe o strada din Pitești. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Poliția a declanșat o ancheta pentru stabilirea imrejurarilor in care a avut loc incidentul.

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Pompierii botosaneni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Aleea Noua din municipiul Botosani.A A

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizand ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata in urma evaluarii realizate…

- Mii de oameni din toata țara sunt așteptați la un protest de amploare fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale, în aceasta seara, în București, urmând sa se adune în Piața Universitații, apoi sa plece în marș catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, Detasamentul Fripis ayu fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o degajare de tencuiala cazuta de pe fatada unui bloc pe o casa in Constanta zona Piata Chiliei, strada Dobrogea. ...

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca PSD se dovedeste a fi "incapabil" de a conduce Romania si ca liderul acestuia, Liviu Dragnea, ar avea "apucaturi comuniste". Citeste si: Dragnea si Tudose primesc critici DURE dinspre…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Murighiol.Potrivit ISU Delta, la fata locului se intervine…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Incredibil, dar adevarat! Un incendiu a izbucnit, astazi, in imediata apropiere a fabricii Pionierul, acolo unde 65 de tineri au fost ucisi la 30 octombrie 2015 de flacarile care au cuprins clubul Colectiv.

- Peste 100 de oameni sunt dați disparuți in Marea Mediterana, dupa ce barca improvizata cu care incercau sa ajunga in Europa a naufragiat.Anunțul a fost facut de autoritațile libiene, care au reușit sa salveze doar 17 imigranti.

- Doua mașini s-au ciocnit și s-au rasturnat peste o conducta de gaze, fisurand-o. In acest moment, intervin pompierii și polițiștii, iar circulația a fost deviata. Se așteapta și un echipaj de la Distrigaz. Pompierii spun ca exista un pericol, insa nu pot preciza daca exista riscul unei explozii, de…

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti – inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP. ”Am descoperit ca focul a pornit de la un aragaz, la parter. El a fost declansat…

- Trei oameni au fost raniti dupa ce un autobuz a intrat intr-un grup de persoane care se aflau intr-o statie pentru autobuze din Moscova, iar Politia a demarat o ancheta pentru a determina circumstantele producerii accidentului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov si cei din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati in aceasta noapte sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o pensiune din Moieciu de Sus. La fata locului au intervenit mai multe echipaje…

- Potrivit autoritatilor, incendiul a izbucnit la o masina aflata in parcarea subterana a centrului comercial din orasul Jecheon, situat la aproximativ 170 de kilometri de Seul. Cladirea cuprinsa de incendiu avea opt etaje si gazduia mai multe sali de fitness. Pompierii au anuntat ca 16 oameni…

- Aceasta este boala care face ravagii printre sute de mii de oameni. Medicii sunt in alerta si trag semnale de alarma. Trei sferturi dintre cei infectați cu aceasta boala crunta nu știu acest lucru, a afirmat managerul Institutului “Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, la o conferința de specialitate…

- Pompierii timișeni sunt alerta maxima! Chiar in aceasta perioada desfasoara acțiuni de indrumare și control pe linia respectarii masurilor de aparare și stingere a incendiilor. In vizor sunt locurile unde va exista un aflux mare de persoane (hoteluri, pensiuni, cabane montane), restaurante unde se vor…

- Doua sute de persoane au fost evacuate marti de pe santierul unui reactor nuclear EPR (European Pressurized Water Reactor) în constructie în Flamanville, în nord-vestul Frantei, dupa o degajare de fum care nu s-a soldat cu raniti, a anuntat prefectura, informeaza AFP. …

- Doua sute de oameni au fost evacuați de pe șantierul unui reactor nuclear EPR (European Pressurized Water Reactor) in construcție in Flamanville, in nord-vestul Franței, dupa "o degajare de fum". Din fericire, niciun om nu a fost ranit.

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul Tulcea. Se intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, un SMURD si 10 subofiteri. ...

- Un imobil in care stau, printre altii, si cetateni romani a fost cuprins, vineri, de un incendiu. Cladirea se afla in localitatea germana Bergkamen. Cazul a ajuns in atentia oficialilor romani, iar reprezentantii Consulatului Romaniei la Bonn au parcurs pasii necesari pentru a afla daca sunt si romani…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- S-au scurs momente de panica in Londra, dupa ce a fost dat un telefon cu privire la o masina despre care s-a crezut ca urma sa explodeze. Autoturismul era parcat in apropiere de una dintre cele mai importante cladiri de birouri din cunoscuta metropola. Autoritatile britanice au evacuat angajatii, localnicii…

- Situația din Bali devine tot mai ingrijoratoare, din cauza erupției vulcanului Agung. Aproximativ 100.000 de oameni care locuiesc in apropiere au primit ordin de evacuare. Totodata, aeroportul din aceasta insula indoneziana a fost inchis, din cauza norului de cenușa, relateaza Sky News. Vulcanul Agung…

- Alerta de gradul zero la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste. Un cutremur cu magnitudinea de 7 pe scara Richter a afectat cladirea Sectiei de Recuperare a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste. S-a dat alarma imediat la 112. La fata locului au ajuns imediat echipaje complexe de interventie.…

- Alerta de gradul zero la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste. Un cutremur cu magnitudinea de 7 pe scara Richter a afectat cladirea Secției de Recuperare a Spitalului Județean de Urgența Targoviște. S-a dat alarma imediat la 112. La fata locului au ajuns imediat echipaje complexe de interventie.…

- Doua persoane au fost ranite, marti, dupa ce o butelie a explodat la un restaurant din Pitesti. Cele doua victime, dintre care una era client al unitatii, au suferit arsuri. Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat ca pompierii au fost alertati dupa producerea unei explozii…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați sa intervina de urgenta, miercuri seara, pentru stingearea unui incendiu izbucnit în incinta City Park Mall.

- In urma cu putin timp, o locuinta de pe strada Nordului, orasul Poarta Alba, a fost cuprinsa de flacari.Potrivit ISU Dobrogea, in locuinta nu s ar afla nicio persoana.Doua autospeciale de la Medgidia au plecat spre locul evenimentului. ...

- Pompierii și scafandrii ISU Dobrogea cauta o tanara de 18 ani care s-ar fi aruncat in Dunare, rucsacul ei fiind gasit pe podul de la Cernavoda. Familia ei a postat pe facebook un apel prin care cere fetei sa se intoarca acasa, asigurand-o ca ii este alaturi și la bine și la rau.

- Un autoturism a cazut in raul Arges, duminica seara, pompierii intervenind pentru scoaterea masinii din apa si pentru cautarea eventualelor victime, informeaza Agerpres.ro Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Arges, o persoana a sunat la 112 si a anuntat ca o masina…

- In aceasta noapte pompierii au evacuat 80 de persoane dintr-un camin de pe str. Mihai Viteazul nr.11, orașul Florești. Intervenția salvatorilor a fost necesara la ora 03.42 minute, dupa ce un incendiu a izbucnit la primul etaj al scarii centrale a blocului.