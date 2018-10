Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata la Topoloveni daca a discutat cu Jean-Claude Juncker in ultima perioada, asa cum a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila a precizat: "Cu domnul Juncker nu am vorbit inca. (...) Am avut o vizita in Spania, unde m-am intalnit cu omologul meu spaniol, dar si cu regele…

- Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a declarat ca discutia sa cu comisarul european Corina Cretu, despre ingrijorarile membrilor Comisiei Europene privind situatia din Romania, a avut loc dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea nu i-a raspuns acesteia la telefon, pe parcursul verii.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, referindu-se la eventualele ingrijorari existente la Bruxelles in urma protestului din 10 august din Piata Victoriei, ca premierul Viorica Dancila va discuta luni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Intrebat la finalul…

- In lumea politica din Targu Neamț, Mihaela Marian a fost o apariție interesanta, mai ales cand putea sa-și revendice in CV statutul de prosper om de afaceri, de membru in Consiliul Director al Camerei de Comerț și Industrie Neamț, dar și de șef al organizației de femei a Partidului Social Democrat,…

- USR si PLN cer, in mesaje separate, demisia de urgenta a Vioricai Dancila dupa ce aceasta a trimis liderilor Comisiei Europene o scrisoare in care prezinta lucruri nereale in legatura cu violentele de la protestul din 10 august. "Cerem PSD sa o demita de urgenta pe Viorica Dancila, premierul…

- Dancila vrea sa ajunga la un grad de absorbție de 25% pe fonduri europene, anul acesta. Premierul i-a transmis comisarului Corina Crețu, cu care s-a intalnit la Bruxelles, ca autoritațile romane iși concentreaza toate eforturile pe accelerarea implementarii proiectelor deja aprobate pentru finanțare,…

- In cadrul vizitei sale la Bruxelles, premierul Dancila mai are programate discutii cu Corina Cretu, comisar european pentru politica regionala, cu Phil Hogan, comisar european pentru agricultura si dezvoltare rurala, si cu Gunther Oettinger, comisar european pentru buget si resurse umane, potrivit…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru la Bruxelles, se va intalni marti cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Potrivit Guvernului, in cadrul vizitei sale la Bruxelles, premierul Dancila mai are programate discutii cu Corina Cretu, comisar european pentru politica…