Alertă! Coreea de Nord a lanst o rachetă sâmbătă dimineaţă Conform sursei citate, autoritatile americane si cele sud-coreene analizeaza in prezent detaliile lansarii rachetei neidentificate, care s-a produs in jurul orei locale 9. Inaltul comandament militar sud-coreean nu a fost imediat disponibil pentru comentarii, in timp ce purtatoarea de cuvant a presedintiei de la Seul a declarat ca este in curs verificarea raportului. Potrivit expertilor, zona aleasa pentru lansare are un rol important in schema testarilor nord-coreene de rachete si proiectile si a mai fost utilizata pentru testarea armelor cu raza lunga de actiune, aminteste EFE. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat sambata dimineata o racheta cu raza scurta de actiune din localitatea de coasta Wonsan inspre Marea Japoniei, potrivit Yonhap, care citeaza conducerea Statului Major din Coreea de Sud, informeaza Reuters. Conform sursei citate, autoritatile americane si cele sud-coreene analizeaza…

- Silvio Berlusconi, fost prim-ministru al Italiei, a fost preluat de o ambulanța și transportat marți dimineața la spitalul San Raffaele din Milano, au anunțat surse din anturajul sau, citate de cotidianul Corriere della Sera, informeaza Mediafax. „Silvio Berlusconi a fost transportat…

- Silvio Berlusconi, fost prim-ministru al Italiei, a fost preluat de o ambulanța și transportat marți dimineața la spitalul San Raffaele din Milano, au anunțat surse din anturajul sau, citate de cotidianul Corriere della Sera, informeaza Mediafax.Citește și: Pretul barilului de petrol se prabuseste:…

- Politia britanica a deschis focul asupra unui vehicul care a intrat in masina personala a ambasadorului Ucrainei la Londra in aceasta dimineata, scrie The Telegraph, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc in fata ambasadei Ucrainei, in zona Kensington. CITESTE SI: Pisicile, mai mult…

- Nave de recunoastere si de atac ale Flotei Rusiei din Marea Neagra, precum si sisteme de rachete de coasta au fost plasate în stare de alerta, ca reactie la exercitiul NATO, Sea Shield - 2019, a anuntat luni Centrul national de control în domeniul

- Un jaf armat a avut loc, duminica dimineata, la un cazinou din centrul Pitestiului. Doi barbati mascati ar fi amenintat cu arma angajatii si au reusit sa fuga cu 40.000 de lei. „In aceasta dimineata, politistii pitesteni au fost sesizati cu privire la savarsirea unei talharii la o sala de jocuri de…

- Fostul șef al DNA Timișoara a avut parte de o moarte violența vineri dimineața. S-a prabușit de la etajul 6 al sediului Direcției Naținale Anticorupție din centrul orașului, transmite opiniatimisoarei.ro.Procurorul Tamas Schiffbeck a venit in aceasta dimineața la serviciu, a mers in biroul…

- O amenințare cu racheta a fost facuta vineri, printr-un apel la 112. Alerta viza Hotelul Sheraton, Fundația româno-americana și o școala din centrul Capitalei. Autorul apelului a fost identificat.