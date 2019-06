Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a instituit, duminica dupa-amiaza, o noua avertizare Cod rosu de averse torentiale, grindina de dimensiuni medii si vijelii, valabila in localitati din judetele Hunedoara si Timis, pana la ora 17:30 informeaza Agerpres. Potrivit meteorologilor,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a emis joi dupa-amiaza o atenționare meteorologica de Cod Galben. Intervalul de valabilitate este cuprins intre orele 15:45 și 17:00. Meteorologii transmit ca se vor inregistra intre 25 și 30 de litri pe metrul patrat, grindina, vant și descarcari electrice…

- Potrivit avertizarilor transmise de Administrația Naționala de Meteorologie, astazi incepand cu ora 15:30 și pana maine, 05.06.2019, ora 17:00 va ploua abundent, cu grindina de dimensiuni medii și posibil mari. Zona vizata cuprinde localitațile Lugoj, Faget, Coșteiu, Nadrag, Gavojdia, Darova, Bethausen,…

- Codul portocaliu a intrat in vigoare marți la ora 15.30 și expira marți, in jurul orei 17:30. In cazul in care situația o impune, acesta ar putea fi prelungit. Sub avertizare este zona de est a județului Timiș și zona de munte. Meteorologii anunța ploi abundente și grindina de dimensiuni medii…

- Meteorologii au anunțat, astazi, doua coduri galbene de vreme severa imediata in vestul țarii. Se anunța intensificari ale vantului cu viteze la rafala ce vor depași temporar 90-100 km/h asociate cu ploaie in județele Caraș Severin și Hunedoara la cota de peste 1800 m. Avertizarea este valabila pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu de ploi, vijelii și grindina pentru mai multe localitați din județele Vaslui, Bacau, Vrancea și Galati.Meteorologii avertizeaza ca in localitațile vizate din cele patru județe județe se vor inregistra cantitați…

- Meteorologii au lansatt, in urma cu puțin timp, o alerta imediata de cod portocaliu de fenomene meteorologice periculoase pentru județul Timiș. Aceștia au anunțat grindina de medii și mari dimensiuni, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie și descarcari electrice. Aversele vor cumula pana la…

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata o avertizare Cod Galben de ceata valabil joi-dimineata, 16 mai 2019, mentionand ca vizibilitatea va fi redusa in mai multe judete din sudul tarii.