Alertă! Cod Roșu de vreme rea în județul Timiș. Sunt preconizate ploi torențiale Potrivit avertizarii emise de catre ANM, județul Timiș se afla sub cod roșu de averse torențiale. Codul este valabil intre orele 16:40 – 17:30. Specialiștii anunța ca sunt așteptate averse torențiale care vor cumula 40-50 l/mp, grindina de dimensiuni medii, vijelie puternica și descarcari electrice. In județul Timiș sunt vizate localitațile Faget, Tomești, Margina, Curtea și Pietroasa. In contextul emiterii acestei alerte meteo, reprezentanții ISU Timiș transmit ca la nivelul ”Inspectoratului pentru Situații de Urgența «Banat» al județului Timiș au fost dispuse masuri de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

