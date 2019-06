Stiri pe aceeasi tema

- Fostul coleg al lui Traian Basescu la Institutul de Marina din Constanța, Ion Bargau, prezent in notele informative semnate sub numele de cod 'Petrov' si despre care fostul sef al statului a spus ca scrisul ii apartine, a declarat la Antena 3, marti seara, ca daca ar spune in direct ce ii transmite…

- Traian Basescu a reacționat, pe Facebook, dupa ce Antena 3 a prezentat duminica seara doua note informative catre Securitate semnate cu numele conspirativ ”Petrov” despre care a spus ca ar fi fost date de fostul președinte al Romaniei. Documentele respective ar fi de pe vremea cand acesta era student…

- Hidrologii au emis, vineri seara, cod roșu pe rauri din județele Buzau și Prahova, fiind posibile depașiri ale cotelor de atenție. Avertizarea este valabila pana sambata, la ora 10.00. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarirea Apelor (INHGA), ca urmare a precipitațiilor inregistrate…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a transmis un nou mesaj de avertizare cu privire la creșterea debitelor pe unele ape curgatoare din județ, valabil in urmatoarele doua zile, adica pana duminica. Este vorba despre o avertizare hidrologica de Cod Galben in intervalul: 31.05 ora 15.00 – 02.06.ora…

- Atenționare hidrologica COD GALBEN, pe raurile din bazinul hidrografic raul Mureș și Arieș. Sunt prognozate viituri rapide și torenți, posibile depașiri ale cotelor de ... The post Atenționare hidrologica COD GALBEN, pe raurile din bazinul hidrografic raul Mureș și Arieș. Sunt prognozate viituri rapide…

- Hidrologii au emis, sambata, mai multe avertizari cod galben de inundatii, valabile pentru opt judete. Pana la miezul noptii sunt posibile depasiri ale cotelor de atentie pe rauri din judetele Suceava, Neamt, Harghita, Covasna, Bacau, Vaslui, Vrancea si Galati, conform News.ro.Citește și:…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor e emis o avertizare cod galben valabila incepand de astazi, de la ora 14.00, pana la miezul nopții. Alerta se refera la „scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații locale…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a transmis o alerta hidrologica de cod galben. Avertizarea este valabila in data de 07.05.2019 incepand cu ora 14.00, pana in data 08.05.2019 ora 16.00. Se vor inregistra scurgeri importante pe versanți, viituri cu posibile depașiri ale COTELOR DE APARARE…