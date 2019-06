ALERTA! Cod galben de inundatii pe rauri din Maramures. COD PORTOCALIU de inundatii pe mai multe rauri din tara Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, sambata, o avertizare cod portocaliu de inundatii valabila pe rauri din noua judete, pana luni. Rauri din alte judete se afla sub avertizare cod galben. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . ULTRA LAST MINUTE ANTALYA. Plecare cu avionul din BAIA MARE in data de 08.06.2019 ! Hidrologii anunta ca incepand de sambata de la ora 13:00 pana luni la ora 14:00 pe rauri din Botosani, Iasi, Vaslui, Galati,…