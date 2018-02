Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Stramaturaru a reusit, marti, cea mai buna performanta a României la Jocurile Olimpice de iarna în ultimii 24 de ani, dupa ce s-a clasat pe locul 7 în proba feminina de sanie, la Olimpiada de la PyeongChang.

- Raluca Stramaturaru a obtinut cea mai buna performanța a Romaniei la Jocurile Olimpice de Iarna, de la Nagano, locul 11 la biatlon in 1998, realizata de Eva Tovalfi. La JO 2010, la Vancouver, ștafeta feminina de biatlon a Romaniei a ocupat locul 9. In 1994, tot la sanie, Ioan Apostol și Liviu…

- JO2018 PyeongChang - Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Norvegianca Maren Lundby a devenit campioana olimpica la sarituri cu schiurile, impunandu-se luni, la PyeongChang, dupa un concurs foarte strans, in fata germancei Katharina Althaus si a japonezei Sara Takanashi, in timp ce romanca Daniela Haralambie…

- Are doar 22 de ani, face sport inca de cand alții se jucau cu mașinuțele, iar astazi va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna. Este povestea lui Alin Florin Cioanca, descoperit intr-un sat de munte, cu 300 de locuitori.

- Florin Alin Cioanca are 22 de ani, iar anul acesta reprezinta Romania la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud. Tanarul a pus schiurile in picioare prima data pe cand avea 10 ani, fiind descoperit intr-o scoala primara dintr-un catun situat la intretaierea Muntilor Calimani cu Muntii Rodnei.

- Inexplicabil, pentru o tara care are Carpatii pe teritoriul sau, Romania nu conteaza la sporturile de iarna! Poate din cauza infrastructurii, la sporturile montane fiind (aceeasi) bataie de joc, poate din cauza dezinteresului la nivel de strategie nationala, pentru sport, poate din cauza managementului…

- De-a lungul istoriei, Romania a cucerit o singura medalie la Jocurile Olimpice de Iarna, un bronz prin cuplul Ion Panturu – Nicolae Neagu la JO 1968 din Grenoble. Iar la ce vesti vin din PyeongChang (Coreea de Sud), performanta de acum 50 de ani va ramane unica.

- Jocurile Olimpice de Iarna 2018 din Coreea de Sud nu arata prea bine pentru romani. Romanca Eva Tofalvi s-a clasat doar pe locul 81 la proba de sprint 7,5 km, din 87 de concurente.Sportiva germana Laura Dahlmeier, una dintre marile favorite ale probelor de biatlon, a cucerit, sambata, medalia de aur…

- Jocurile Olimpice sunt aduse de Eurosport la UPC România, care a lansat în grila de televiziune digitala trei canale suplimentare, Eurosport 3, Eurosport 4 și Eurosport 5, pe durata competiției din PyeongChang 2018. Astfel, clienții UPC se vor putea bucura de experiența completa a celei…

- Schiorul Pita Taufatofua, singurul reprezentant al statului Tonga la Jocurile Olimpice de iarna 2018, a defilat la bustul gol in cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului sportiv care a avut loc vineri la PyeongChang, scrie Reuters. Pita Taufatofua, care evolua in concursul…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, ce au debutat astazi la pranz. Cei 28 de sportivi se alatura celorlalți 2.925 de participanți ce vor concura pentru un loc pe podium la…

- A 23-a editia a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018 are loc in Coreea de Sud. Operatorul international de pariuri Betano.com a realizat un top 10 al celor mai interesante lucruri care merita stiute despre acest mare eveniment. In plus, puteti afla dintr-un material video care a fost singura medalie obtinuta…

- Jocurile Olimpice de Iarna incep astazi la PyeongChang. In cele doua saptamani de concursuri vor fi decernate 102 titluri olimpice. Romania este prezenta cu 28 de sportivi. Primul roman care va intra in concurs maine este schioarea de fond Timeea Lorincz.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care debuteaza vineri. ''A mai ramas o singura zi pana la inceperea Jocurilor Olimpice de iarna…

- Primele Jocuri Olimpice hibernale din Coreea de Sud vor debuta azi, cu promisiunea spectacolului deplin, unul care a costat 10 miliarde de dolari. PyeongChang este cel mai mic oraș-gazda, de la Lillehammer 1994 incoace. I se mai spune și "Happy 700", ceea ce inseamna ca se afla la 700 de metri deasupra…

- Octavian Morariu, membru CIO pentru Romania, a declarat, miercuri, la prezentarea sportivilor romani care vor participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, ca sporturile de iarna sunt scumpe si necesita investitie consecventa, astfel ca este nevoie de rabdare pentru a se ajunge la performanta.…

- Au mai ramas 10 zile pina la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang transmise de TVR. Cei 28 de sportivi care vor reprezenta Romania au fost prezentati oficial, azi, intr-o gala transmisa in direct de TVR HD.

- Brașoveanul Marius Petru Ungureanu va purta drapelul Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018! Comitetul Executiv al COSR a aprobat componenta delegatiei care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna. Comitetul Executiv a decis totodata ca biatlonistul…

- Echipa Olimpica a Romaniei, care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, Coreea de Sud, in perioada 7-25 februarie, va fi prezentata oficial in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani, miercuri, 31 ianuarie, cu…

- Intre 9 și 25 februarie, la Pyeongchang, in Coreea de Sud, se va desfașura o noua ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna. La „Olimpiada alba”, așa cum mai este denumita competiția ajunsa la cea de-a XXIII-a ediție, vor participa sportivi din 92 de țari de pe toate continentele, printre acestea numarandu-se…

- Judetul Suceava va avea cel putin un reprezentant la Jocurile Olimpice de Iarna din acest an, din Coreea de Sud. Este vorba de dorneanul Dorin Velicu, care s-a calificat in proba de skeleton si va reprezenta Romania.„Dorin Velicu este calificat pentru a doua oara consecutiv la o editie a ...

- Mai sunt fix 30 de zile pana incep Jocurile olimpice de iarna 2018, care se vor desfașura la PyeongChang, in Coreea de Sud, intre 9 și 25 februarie 2018 . Mascota aleasa reprezinta un tigru alb și se numește Soohorang. “Sooho”, care inseamna “protecție in coreeana, simbolizeaza protecția oferita sportivilor,…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne.Unii sportivi rusi vor putea evolua la probe individuale sau pe echipe sub numele "Sportiv…

