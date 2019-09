Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunța ca vineri, pana la ora 18.00, vor fi restricții de circulație pe A4, in zona localitații Agigea, pentru efectuarea unor lucrari de reparații.Potrivit polițiștilor, circulația va fi restricționata pr pirma banda, pe sensul de mers spre Agigea al autostrazii A4, conform…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Ovidiu pentru lichidarea unui incendiu.Din primele informatii, se pare ca incendiu a izbucnit la o casa de pe strada Ciresului. ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 101, in zona localitatii Drajna, judetul Calarasi, au avut loc doua evenimente rutiere, in care au fost implicate patru vehicule.Autoturismele…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, joi, pe podul de la Agigea din judetul Constanta, patru persoane fiind ranite usor. Circulatia in zona se desfasoara cu dificultate, pe un fir alternativ.

- In cursul acestei dimineți, in jurul orei 5:00, pe Autostrada A2, km 77, sensul de mers spre Constanța, banda 2, a luat foc un autoturism. In urma incendiului soferul a decedat. Circulatia rutiera a fost deviata de la kilometrul 64 (localitatea Lehliu) pe DN3 A pana la kilometrul 105 (localitatea Drajna)…

- Un accident rutier s-a produs joi intre Alba Iulia și Teiuș. Circulația se desfașoara cu dificultate, a transmis un cititor Alba24, aflat la fața locului. Din primele informații, se pare ca sunt implicate doua tiruri și un autoturism. Sensul de mers dinspre Alba Iulia este deja blocat, a adaugat cititorul. …

- Romania are un sens giratoriu suspendat peste Autostrada A4, de pe raza judetului Constanta. Mai precis, este vorba de iesirea catre localitatea Poiana. Nodul rutier de la Poiana face parte din A4, prelungirea A2, care face legatura intre Agigea si Ovidiu. Chiar daca Autostrada Soarelui a fost finalizata…

- Circulația rutiera se desfașoara cu restricții, luni, pe Autostrazile A1 Sibiu – Deva și A3 Turda – Borș, din cauza unor lucrari care sunt realizate la carosabil și pentru curațarea zonelor mediene de nisip, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…