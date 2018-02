Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Cernat, transmite: Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european…

- Guvernul Dancila pregateste o Ordonanta de Urgenta prin care primarii localitatilor si comunelor din Romania pot lua cu imprumut din banii obtinut de stat din privatizari. Motivul? "Bugetul de stat și fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finanțare al autoritaților administrației…

- In fiecare an, la data de 28 februarie se sarbatoreste Ziua Protectiei Civile in Romania.Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti va organiza o serie de activitati. Sambata si duminica, 24-25 februarie a.c., intre orele 10.00-16.00, in centrele comerciale…

- Prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans si comisarul Christos Stylianides, in vizita in Romania saptamana viitoare Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale,…

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…

- Conform Hotnews, si omul de afaceri clujean Ioan Bene ar fi in vacanta, dar nu se stie unde. El a plecat din tara cu cateva zile inainte de sentinta, fiind condamnat definitiv la 3 ani si 8 luni de inchisoare. Bene este dat in urmarire internationala si nu se mai stie nimic de el. Articolul integral…

- Alba Iulia este un centru regional important in ceea ce privește Justiția și instituțiile ei. In contextul recent creat de protestele grefierilor din Romania, Asociația ”Justiția Pro Cetațean” a realizat o discuție ampla cu Adrian Mircea Dondoș – grefier la Curtea de Apel Alba Iulia și președinte al…

- Inca patru oameni au fost rapusi de gripa in ultimele 24 de ore. In total sunt 26 de decese inregistrate deja in acest sezon, iar virusul se raspandeste mai repede decat se asteptau medicii. Ministrul Sanatatii spune insa ca nu e cazul sa declare epidemie de gripa la nivel national.

- Ministerul Finantelor a solicitat abia acum Comisiei Europene derogare pentru Split TVA de la directiva UE privind sistemul comun de TVA. Cererea vine dupa ce, anul trecut, ministerul a respins mesajele Comisiei prin care propunea sa ajute autoritatile romane in avans pentru a se asigura ca…

- Situația sistemului judiciar din Romania a fost dezbatuta miercuri, o ora și jumatate, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg a Parlamentului European. Europarlamentarii populari, liberali si verzi au criticat la unison modificarile la legile Justitiei si Codurile penale din Romania. De precizat…

- George Vlai, avocatul aradean trimis in judecata pentru trafic de influenta si infractiuni de fals, a vrut sa scape de unul dintre dosare. Este vorba despre acel dosar in care este trimis in judecata pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. In timp ce se afla in arest la domiciliu, Vlai…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in judecata la CJUE pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, emitand totodata si avize motivate pe tema pietelor financiare, a sigurantei rutiere si a greutatilor si dimensiunilor…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca tara nu ar fi implementat si nu ar fi aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere, a informat executivul comunitar intr-un comunicat remis HotNews.ro. De asemenea, Romania va fi trimisa in fata CJUE…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi. "Comisia Europeana a decis astazi sa sesizeze Curtea…

- Comisia Europeana a decis, joi, ca Romania și Malta vor fi trimise in fața Curții de Justiție A Uniunii Europene. Cele doua state nu au respectat obligațiile stabilite de Directiva 2014/94/UE, deși primisera din partea Comisiei o scrisoare de punere in intarziere și un aviz motivat la 15 februarie,…

- Romania, la Curtea de Justitie a UE pentru neimplementarea normelor privind infrastructura de combustibili alternativi Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Malta si Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica cadrele nationale de politica referitoare…

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, premierului desemnat Viorica Dancila și șefilor celor doua camere ale Parlamentului o scrisoare de avertisment privind reforma justiției. Țara noastra risca sancțiuni dure precum cele aplicate, in decembrie, Poloniei, atunci fiind declanșat, in premiera, Articolul…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, într-o interventie la televiziune de știri, ca în acest moment "Comisia Europeana bate câmpii", referitor la scrisoarea semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte…

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din sistemul judiciar din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile aduse legilor justitiei, codurilor penale și legilor privind conflictul de interese.

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evoluțiile recente din Romania și Cere Parlamentului de la București sa reconsidere modificarile din justiție, relateaza Agerpres. “Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc…

- Comisia Europeana a anuntat ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. Este vorba de state in care se depasesc limitele de emisii…

- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine...

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP.Tarile respective fac parte…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii.Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice.…

- Deputatul aradean Glad Varga arata cum la cinci ani de la termenul limita oficial pentru revizuire si dupa ce Comisia Europeana a decis in aprilie 2017 sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene intr-o procedura de infringement pe acest subiect, Guvernul Tudose a aprobat Planul…

- O lovitura care va avea urmari in timp Uber a sutinut mereu ca este companie de tehnologie si nu de transport, insa Curtea de la Luxemburg nu a fost de acord cu o astfel de pozitie, argumentand ca Uber nu este un simplu intermediar, ci are influenta decisiva asupra modului in care soferii furnizeaza…

- Vlad Oprea, primarul statiunii Sinaia, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA din Ploiesti pentru abuz in serviciu. Sentinta nu este definitiva.

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis miercuri, 20 decembrie, ca UBER este o companie de transport, nu un serviciu digital, anunța BBC.Reprezentanții UBER au argumentat ca reprezinta un serviciu online care ofera oamenilor posibilitatea de a comunica, nu o firma de taxi. Cazul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca fosta judecatoare Camelia Bogdan sa fie fi reprimita in magistratura. ICCJ a decis ca Bogdan sa fie sancționata prin mutarea disciplinara pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data de 15 ianuarie 2018. Dintre cei 5 judecatori,…

- Medicii si familiile lor, aflate in intretinerea acestora, ar trebui sa beneficieze gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, potrivit unui articol legislativ in vigoare din 2008. Doar ca nu exista procedura pentru decontarea acestor servicii, astfel ca nu se aplica, de 9 ani. Cel putin…

- Comisia Europeana va da in judecata, la Curtea Europeana de Justitie (CEJ), cu sediul la Luxemburg, trei tari - Polonia, Ungaria si Republica Ceha -, pentru ca refuza sa primeasca solicitanti de azil, au indicat miercuri doua surse din cadrul UE, relateaza Reuters.Executivul UE va anunta decizia…

- Comisia Europeana a decis, potrivit unui comunicat de presa citat de Hotnews, sa trimita Bulgaria, Luxemburg, Romania si Spania in fata Curtii de Justitie a UE pentru faptul ca nu au notificat la timp transpunerea integrala in legislatia nationala a ...

- Romania, Bulgaria, Luxemburg și Spania au fost trimise in fața Curții de Justiție a UE din cauza ca nu au notificat la timp transpunerea integrala in legislația naționala a normelor UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Comisia Europeana a decis joi sa cheme în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pe Ungaria, Republica Ceha și Polonia pentru ca nu și-au îndeplinit obligațiile de gazduire a refugiaților.

- In februarie, un plic iesea pe usile Curtii Europene de Justitie din Luxemburg și era urcat intr-un avion cu destinatia Ministerul de Externe de la București. Un functionar roman avea sa citeasca pentru prima oara continutul scrisorii: Romania era instiintata ca a fost data in judecata de Comisia Europeana…

- Cu toate ca dreptul la educatie trebuie asigurat in mod gratuit, in acord cu prevederile Constitutiei si ale legislatiei UE, in practica lucrurile nu stau chiar asa. „O familie aloca 39 de lei lunar la fiecare 100 de lei cheltuiti din banii publici”, potrivit organizatiei „Salvati Copiii“. Aceasta,…

- Comisia Europeana a salutat decizia Canadei de a elimina obligativitatea vizelor pentru cetațenii români și bulgari începând cu data de 1 decembrie, aceasta decizie fiind rezultatul unor intense eforturi diplomatice și al negocierilor continue la nivel politic și tehnic între…

- Contestatia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA in dosarul Tel Drum este judecata miercuri la Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ , potrivit Romania TV.Dosarul de contestatie a fost inregistrat la instanta suprema la sfarsitul saptamanii trecute.Solutia pe care…