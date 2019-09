Procurorul Ovidiu Cristian Popescu, de la Parchetul Judecatoriei Caracal, ramane suspendat din magistratura, a decis luni Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Solutia pe scurt:

2047/1/2019 - Respinge, ca ramasa fara obiect, cererea formulata de Popescu Cristian Ovidiu privind suspendarea executarii Hotararii nr.7P din 1 august 2019, pronuntata de Consiliul Superior al Magistraturii – Sectia pentru procurori in materie disciplinara in dosarul nr.13/P/2019. Dispune restituirea catre contestator a cautiunii in cuantum de 1.000 de lei, platita conform facturii nr. din 23.09.2019 emise…