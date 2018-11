ALERTĂ! Băsescu a ajuns la DNA Inainte de a intra in sediul DNA, Traian Basescu a declarat ca a fost chemat de procurori pentru a fi audiat in calitate de martor intr-un dosar. Intrebat de jurnalisti in ce calitate a fost chemat pentru audieri de procurorii anticoruptie, Basescu a precizat ‘in calitate de martor, dar nu stiu in ce dosar’. Basescu nu s-a dezis nici in aceasta dimineata de atitudinea pe care a avut-o tot timpul in politica si a raspuns ironic la intrebarea unui jurnalist. “- Credeti ca este vorba despre dosarul lui Calin Popescu Tariceanu? – Sa credeti la biserica”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

