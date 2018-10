Alerta. Avioanele canadiene de la baza Mihail Kogalniceanu au interceptat un avion militar rusesc deasupra Marii Negre (galerie foto)

Seara trecuta pe pagina oficiala de Facebook a Fortelor Aeriene Canadiene CAF Operations a fost postata o informatie conform careia aeronave de vanatoare CF 18 Hornet au decolat de la Baza Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, pentru interceptarea unui avion de lupta rusesc de tip SU 27 Flanker, care zbura in apropierea spatiului aerian romanesc, deasupra Marii Negre.In mesaj se arata ca "In colaborare cu Fortele Aeriene Romane in cadrul misiunii de Politie Aeriana intarita a NATO, avioan ...