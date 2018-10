Stiri pe aceeasi tema

- Romania traverseaza cea mai secetoasa toamna din ultimii 60 de ani. Recolta poate fi compromisa. Utilajele agricole se rup in pamantul tare ca piatra. De doua saptamani, ne aflam sub un blocaj atmosferic. Aerul uscat si cald din nordul Africii a ramas deasupra Romaniei, in timp ce restul continentului…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj pentru romanii care se afla sau vor tranzita Italia. Serviciul de Protectie Civila local a emis un avertisment de cod rosu pentru conditii meteorologice adverse, cu precipitatii intense pentru regiunea Puglia.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca Serviciul de Protectie Civila local a emis un avertisment de cod rosu pentru conditii meteorologice adverse, cu precipitatii intense, pentru versantul ionic al regiunii Calabria,…

- Avertizare RO-ALERT – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov anunta ca de vineri va incepe testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov. Avertizare RO-ALERT – Vineri, in intervalul orar 10:00-12:00, se vor transmite…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting pentru perioada urmatoare. Vor fi afectate mai multe județe, unde se vor semnala fenomene meteo extreme, descarcari electrice, averse ce vor cumula pana la 40 de litri pemetr patrat și, izolat, grindina.

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza persoanele care se vor intoarce in Romania dinspre Bulgaria, Grecia sau Turcia, din minivacanta de Sfanta Maria ... The post Avertisment MAE: Romanii care se intorc din minivacanta ar putea astepta mult la vama cu Bulgaria appeared first on Renasterea banateana…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza persoanele care se vor intoarce in Romania dinspre Bulgaria, Grecia sau Turcia, din minivacanta de Sfanta Maria, ca ar putea astepta mult pentru a plati taxa de pod, la punctul de frontiera Ruse.

- MAE a emis avertizari pentru romanii care calatoresc in Germania, Italia si Croatia, anuntand ca in Germania vor fi inregistrate temperaturi care pot ajunge pana la 40 de grade, in Italia circulatia este afectata de explozia de la Bologna, in timp ce in Croatia este varf de sezon si este posibil…