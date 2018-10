Nicolae Hurduc (62 de ani) este inginer chimist și a absolvit in 1980 Institutul Politehnic din Iași - profil Tehnologia Compușilor Macromoleculari. In 1993 a devenit doctor inginer in chimie. Intre 1980 și 1984 a lucrat ca inginer la Combinatul de Fibre Sintetice Iași, in 1984-1986 a fost cercetator la Institutul de Chimie Macromoleculara «Petru Poni» Iași. Din 1986 pana in 2001 lucreaza la Universitatea Tehnica «Gheorghe Asachi» Iași pe posturile de asistent universitar, șef lucrari și conferențiar universitar. In 2001, devine profesor universitar la Universitatea Tehnica «Gheorghe Asachi»…