Autostrada Sibiu – Pitești este parte a coridorului TEN-T Core și reprezinta tronsonul lipsa al coridorului Nadlac - Arad - Timișoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Pitești - București – Constanța care traverseaza Romania de la vest (granita cu Ungaria) la est (Portul Constanta). O mare parte a cererii de transport utilizeaza in prezent drumul național DN7 pentru calatoriile intre București – Pitești – Ramnicu Valcea – Sibiu. Drumul Național 7 este un drum cu doua benzi de circulație fiind utilizat in prezent peste capacitatea sa, ceea ce conduce la ambuteiaje, stagnari in trafic și risc crescut de…