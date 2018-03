Stiri pe aceeasi tema

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- Datorita apariției unui focar de pesta porcina africana, in localitatea Bercu, aglomerarile de animale și expozițiile de animale, din localitațile Botiz, Turulung, Halmeu, raman inchise. „Atenționam și pe aceasta cale toți crescatorii de suine, atat cei din exploatațiile profesionale, cat și cei din…

- Autoritatile daneze au informat joi ca vor construi un gard de 70 kilometri la granita cu Germania pentru a tine la distanta mistretii care pot transmite pesta porcina africana porcilor de ferma, afectand astfel importanta industrie a carnii de porc din Danemarca, informeaza Reuters. Chiar daca in Danemarca…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 109, dupa ce medicii au confirmat virus gripal la doi barbati care au murit in ultimele zile. Unul dintre ei avea gripa de tip A, celalalt de tip B.

- „Cei care au achizitionat Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth sa nu consume” Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA – a anuntat ieri, intr-un comunicat, ca produsul „Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth 500 g comercializat de Lidl are salmonella”, astfel…

- Laboratorul din cadrul ANSA a depistat prezența neconformitaților de ordin microbiologic in inventarul de manipulare a produselor alimentare, se anunța intr-un comunicat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

- Alerta a fost transmisa chiar de producator, care a depistat Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth contaminate. Clienții care au achiziționat produsul respectiv sunt sfatuiți sa evite consumul, putand sa-și recupereze banii prin returnarea acestuia. In aceasta dupa-amiaza Autoritatea Naționala Sanitar…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA - anunta luni, intr-un comunicat, ca produsul „Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth 500 g comercializat de Lidl are salmonella”, astfel ca a fost retras preventiv de pe piata.

- Decesul barbatului de 66 de ani a survenit ca urmare a unor complicații date de prezența virusul gripal de tip A, spune conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Satu Mare. Barbatul a decedat in cursul zilei de joi, 15 martie. Acesta este al doilea deces in județ, cauzat de virusul gripal. „Pacientul,…

- DECES… O femeie de 53 de ani, din Vaslui, a murit, in urma cu cateva zile, dupa ce s-a infectat cu virusul AH1N1, cunoscut in popor drept “virusul gripei porcine”. Este primul caz de acest fel, din judet, din pacate soldat cu decesul persoanei care a contractat acest tip de gripa extrem de periculoasa.…

- Dupa depistarea unui nou focar de pesta porcina africana in localitatea satmareana Bercu Nou, prefectul Darius Filip a convocat CLCB, care a adoptat un planul de masuri pentru controlul bolii. "Conform Planului de masuri, incepand cu 14.03.2018 se stabileste o zona de protectie in jurul focarului…

- Galeriile Inter-Art Aiud gazduiesc cea mai complexa și ampla expoziție internaționala de arta plastica feminina a anului 2018 cuprinzand lucrari semnate de 65 de artiste din 36 de țari de pe 5 continente sub genericul: Arta feminina in colecția „Inter-Art” . Astfel, pe simezele galeriei, intr-o abordare…

- Gripa a provocat al doilea deces la nivelul judetului nostru. O femeie de 66 de si-a pierdut viata, aceasta fiind infectata cu virusul gripal AH1. Femeie a murit duminica si la fel ca si in primul caz, nici aceasta nu era vaccinata impotriva gripei. Reamintim ca prima femeie ce a murit a fost o pacienta…

- Ministerul Sanatatii a transmis o serie de masuri care trebuie luate la nivelul spitalelor, scolilor sau al farmaciilor, pentru a preveni eventuale imbolnaviri cu gripa. Intervențiaa ministerului vine dupa ce alte cinci persoane au murit in urma gripei, printre care și o femeie de 57 din Satu Mare.…

- Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava a stabilit, impreuna cu reprezentanți ai altor instituții, sub coordonarea Prefecturii Suceava, un program de masuri de prevenire și combatere a pestei porcine africane, un virus extrem de violent, care a facut deja pagube ...

- Oficialii britanici sustin ca armata Rusiei este implicata "in mod direct" intr-un atac cibernetic, folosind virusul NotPetya, care a afectat Ucraina, in iunie 2017, si care ulterior s-a extins in mai multe tari europene, informeaza site-ul postului BBC, scrie mediafax.ro.

- Oficialii britanici sustin ca armata Rusiei este implicata "in mod direct" intr-un atac cibernetic, folosind virusul NotPetya, care a afectat Ucraina, in iunie 2017, si care ulterior s-a extins in mai multe tari europene, informeaza site-ul postului BBC.

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunoștința crescatorilor de animale din municipiul Deva planul de masuri pentru prevenirea introducerii pestei porcine africane in efectivele de animale din zona. Potrivit Hotararii nr. 2 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, sunt interzise:…

- UPDATE: Tanarul de 23 de ani, inchis pentru talharie, a profitat de neglijenta jandarmilor si a sarit pe fereastra unei toalete de la tribunal. El le-a spus politistilor ca a evadat pentru a-și vizita mama bolnava de cancer, care locuieste in Oradea. Detinutul nu și-ar fi vazut familia de mai mult…

- Apariția unui focar de pesta porcina africana in Ucraina in cursul lunii trecute, de altfel foarte aproape de granița cu Romania a pus in alerta autorițațile cu rol de prevenire și control de la Botoșani.

- Prefectul Vasile Moldovan a convocat astazi, 5 februarie a.c., in calitate de președinte al Centrului de combatere a bolilor transmisibile, ale animalelor și a zoonozelor in județul Maramureș, cu autoritațile administrației publice locale, DSVSA Maramureș, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș…

- Pericol de pesta porcina africana! Prefectul Vasile Moldovan a convocat luni, 5 februarie, in calitate de președinte al Centrului de combatere a bolilor transmisibile, ale animalelor și a zoonozelor in județul Maramureș, cu autoritațile administrației publice locale, DSVSA Maramureș, Inspectoratul…

- Pesta porcina africana este o boala cauzata de un virus foarte rezistent in mediu si alimente, afectand toti porcii domestici si salbatici, dar boala nu se transmite de la animale la om, prin urmare nu afecteaza direct omul, desi omul reprezinta un vector important in diseminarea acestei boli exotice…

- Autoritatile sanitar-veterinare sucevene dar si silvicultorii din judet sunt in alerta din cauza riscului foarte mare de aparitie a unor focare de pesta porcina africana (PPA) - o boala periculoasa, fara tratament sau vaccin in momentul de fata, care afecteaza speciile domestice si salbatice de ...

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor s-a intrunit, vineri, 26 ianuarie 2017, la Prefectura Galati pentru a pune la punct Planul de masuri si control al pestei porcine africane, la nivelul judetului Galati. Pentru ca in apropierea granitei romanesti cu Republica Moldova si Ucraina se inregistreaza tot…

- Traseul contrabandei de țigari moldovenești trece prin Ucraina pentru a ajunge in Romania. Polițiștii de frontiera roman din Petea, județul Satu Mare, au confiscat un tir plin ochi cu țigari care au ca țara de origine Republica Moldova. La punctul de Trecere a Frontierei Petea, sambata, 27 ianuarie,…

- Un seism cu magnitudinea de 2 pe scara Richter a avut loc joi (25 ianuarie) seara in Maramureș, in apropiere de granița cu Ucraina. Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la o adancime de 12,4 kilometri. Cutremurul…

- Doua persoane si-au pierdut viata pana acum din cauza gripei, iar autoritatile sanitare solicita continuarea vaccinarii antigripale. Vestile sunt ingrijoratoare. Cercetatorii spun ca virusul se poate raspandi si prin simpla respiratie. Pana acum, se credea ca virusul gripal se ia doar daca atingi o…

- Comisia Europeana a impus extinderea pana la 31 martie a masurilor luate dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana in judetul Satu-Mare, astfel ca in zona de supraveghere cu o raza de zece kilometri in jurul focarului sunt patrule de politisti si jandarmi care se asigura ca nu se transporta…

- Cele patru târguri de animale autorizate de pe raza judetului Bistrita-Nasaud vor fi închise, pâna la noi dispozitii, ca urmare a cazului de pesta porcina africana depistat în judetul Satu Mare, dar si a cazurilor semnalate în Republica Moldova si Ucraina, a declarat marti,…

- -parcarile de pe E 85 frecventate de TIR-uri, supravegheate de autoritați In contextul apariției unui nou focar de Pesta Porcina Africana la porci domestici in județul Satu Mare, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau a dispus o serie de masuri de profilaxie nespecifica.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar). Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului…

- „Din nefericire, din 33 de fabrici (de zahar n.r.) cate am avut inainte de 1989, mai avem patru. Una este in situatia acesta complicata. Am vorbit zilele acestea, ma preocupa direct situatia. Este vorba de fabrica Diamant de la Oradea. Este o fabrica intr-o zona unde se cultiva sfecla de zahar, unde…

- Autoritațile maghiare au gasit un avion inmatriculat in Ucraina abandonat pe un camp agricol din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu județul Satu Mare. Polițiștii spun ca avionul a fost folosit de traficanții de persoane. Un avion inmatriculat in Ucraina a fost gasit abandonat pe un…

- Apariția focarului de pesta porcina africana in județul Satu Mare, la șapte kilometri distanța de granița cu Ucraina, a pus pe jar și autoritațile salajene. Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj a luat deja primele masuri de siguranța in județ, acestea fiind anunțate…

- In urma alertei de pesta porcina din județul Satu-Mare, declanșata saptamana trecuta intr-o gospodarie din localitatea Micula, Primaria municipiului Zalau a remis presei un comunicat prin care avertizeaza proprietarii de porci din cu privire la obligativitatea anunțarii autoritaților atunci cand constata…

- In intreg județul Brașov sunt interzise momentan targurile de animale. Anunțul a venit din partea DSVSA (Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) Brașov, dupa ce, in urma cu cateva zile, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea…

- Autoritațile sanitar-veterinare din Brasov au anuntat, luni, ca interzic organizarea de targuri pentru vanzarea sau cumpararea de animale, in special porci, pe teritoriul judetului Brasov, dupa ce, in 11 ianuarie a fost confirmat un focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea Micula,…

- Una dintre cele mai cunoscute fabrici de zahar din tara, de la Oradea, se inchide. Compania germana care o detine nu a reusit sa o faca profitabila. Investitorii pleaca insa si cu numele; vor produce zahar „Diamant" in Polonia si Ucraina. Inchiderea fabricii de zahar de la Oradea aduce probleme nu doar…

- Pesta porcina africana (PPA) a reaparut in Romania, pe raza localitatii Micula, in judetul Satu Mare, iar singura cale de a preveni imbolnavirea animalelor este respectarea cu strictete a unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase, potrivit Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor…

- Pesta porcina africana (PPA) a reaparut in Romania, pe raza localitatii Micula, in judetul Satu Mare, iar singura cale de a preveni imbolnavirea animalelor este respectarea cu strictete a unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase, potrivit Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor…

- Pesta porcina africana (PPA) a reaparut in Romania, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania - ACEBOP. Informatia a fost confirmata de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara (ANSVSA).

- Autoritatile au confirmat, vineri, existenta unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din comuna Micula, judetul Satu-Mare, anuntand mai multe masuri pentru prevenirea extinderii bolii, intre care sacrificarea celor 13 porci din gospodaria afectata. Presedintele Autoritatii Sanitar…

- Doi miniștri au trait momente cumplite, in aceasta seara! A fost panica in aeronava Tarom spre Suceava. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, avionul cu destinația Suceava a fost obligat sa aterizeze la Iasi. In avion se aflau doi membri ai guvernului Tudose, ministrul Afacerilor Externe, Teodor…

- Elefanti, hipopotami, girafe ... Marile mamifere africane risca sa dispara din zonele sfasiate de razboi, potrivit unui studiu publicat miercuri, care evidentiaza, totusi, speranta de recuperare a lor prin masuri adecvate, relateaza AFP. Conform acestui articol publicat in revista Nature, 71% din…

- Botoșani: Stare de alerta pentru prevenirea raspandirii pestei porcine Foto: Arhiva Agerpres. Autoritatile din judetul Botosani au decis sa mentina starea de alerta pentru prevenirea raspândirii pe teritoriul României a pestei porcine africane. Un focar al acestei maladii…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA.Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat…

- Un traficant care tot facea drumuri intre Romania și Ucraina a cazut pana la urma in plasa polițiștilor de frontiera satmareni care au descoperit in mașina lui mii de țigarete de contrabanda. Atat marfa cat și autoturismul folosit la transport au fost confiscate. Nici nu s-au stins bine ecourile sarbatorilor,…

- Un barbat care sustine ca are asupra sa un dispozitiv exploziv a luat ostatice 11 persoane intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkiv, anunta autoritatile, citate de presa regionala. Cinci ostatici au fost eliberati, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene.