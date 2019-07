ALERTĂ! Arde o mănăstire celebră! Acoperișul Manastirii Rameț a luat foc vineri. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba, arde acoperisul pe o suprafața de aproximativ 400-600 de metri patrați, transmite Alba24 . Manastirea Rameț este unul dintre cele mai vechi așezaminte calugarești din Transilvania. Ridicata in Munții Trascaului, pe linga raul Geoagiului (dacica Germisara) intr-un loc numit de mocani „Valea Manastirii”, bisericuța cu hramul Izvorul Tamaduirii poarta ascunse in zidurile-i firave nu puține taine. Se cunoaște cu precizie ca al treilea strat de fresce de pe zidurile interioare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

