- Alerta a fost transmisa chiar de producator, care a depistat Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth contaminate. Clienții care au achiziționat produsul respectiv sunt sfatuiți sa evite consumul, putand sa-și recupereze banii prin returnarea acestuia. In aceasta dupa-amiaza Autoritatea Naționala Sanitar…

- Alerta de inundatii pe Dunare. Au fost depasite cotele de atentie, tendinta e de crestere. Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana...

- Vremea rea din Romania afecteaza din ce in ce mai mult traficul, dar si sanatatea oamenilor. Medicii considera ca fenomenul ploii inghetate poate deriva spre afectiuni respiratorii severe.

- Un studiu efectuat la o Universitate din New York a ajuns la concluzia ingrijoratoare ca in apa imbuteliata in peturi exista micro-particule de plastic. Cercetatorii au analizat esantioane din apa comercializata in 9 tari si au constatat ca aproape toate contin particule de plastic mai mari decat…

- Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH recheama preventiv produsul ''Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g'', comercializat si in reteaua de magazine Lidl Romania, dupa ce, in cadrul verificarilor interne, intr-o proba a fost depistata Salmonella, se arata intr-un comunicat al retailerului…

- Potrivit unor informatii de ultima ora, un tren cu vagoane tip cisterna a deraiat in zona podului de la IPMC. trenul format din doua vagoane s a rasturnat. Cisternele sunt incarcate cu GPL. Este pericol de explozie.UPDATE Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta, nu s au inregistrat victime in urma…

- Hidrologii au emis, sambata, noi avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 29 de judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din 11 judete, incepand de sambata pana luni, interval in care, din cauza ploilor si topirii zapezii existente inca, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- Pericol pe Dunare, dupa topirea zapezii și ploile abundente din ultimele zile. Debitul fluviului a depașit 9.000 de metri cubi pe secunda și ar putea atinge cota de atenție la Calafat in urmatoarele zile. La Cozia, in Mehedinți, se pregatește consolidarea digului ridicat in 2016.

- Vasile Felix Cozma a fost numit in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Acesta are rang de secretar de...

- La Parohia "Sfinții Romani" din Pavia a avut loc al doilea Seminar cu Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano (LILT), cu tema „Sa ne alimentam sanatos pentru a preveni tumorile", Biserica Ortodoxa fiind ingrijorata de starea de sanatatea a romanilor care lucreaza in Italia.

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Dr. Geronimo Raducu Branescu, sa exprime un punct de vedere, precum si un plan de masuri privind Legea pentru aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea si completarea…

- Carnea pe care o punem in farfurie nu este plina numai de proteine, ci si de antibiotice! In goana dupa profit, producatorii le administreaza animalelor medicamente, chiar si atunci cand nu sunt bolnave.

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara au efectuat astazi un numar 12 percheziții domiciliare, pe raza…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Iasi, a reprezentat mai mult timp un pericol pentru comunitate. Acesta, știind ca este infectat cu HIV, a incercat sa corupa mai mulți minori. Din fericire, barbatul a fost reținut de autoritați și s-a ales cu mandat de arestare pentru 30 de zile. Acesta este acuzat…

- Dupa numeroase plangeri ale cetațenilor cu privire la comercializarea și circulația ilicita a bauturilor alcoolice in rețelele de comerț și piețe agroalimentare, ANSA a creat un grup de lucru, in componența inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice și…

- Prim-ministrul Pavel Filip a cerut Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) sa continue verificarea calitații produselor din magazine și sa consolideze protecția consumatorilor. El a facut acest lucru in cadrul ședinței de lucru desfașurate la Guvern, la care a fost analizata situația…

- Peste 6 tone de produse din carne au fost confiscate de polițiști impreuna cu angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, in urma unui control inopinat efectuat la doua intreprinderi din raionul Criuleni, specializate in procesarea carnii, fabricarea mezelurilor și

- Neregulile constatate de autoritati si sanctiunile primite de contravenienti vor fi publicate pe o placheta ce va fi amplasata pe usa de acces sau la intrarea in locatia unde isi desfasoara activitatea unitatea sau la punctul de lucru. Sunt vizate de prevederile acestui proiect de ordin firmele care…

- Peste 1700 de kilograme de carne au fost nimicite de inspectorii Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor. Specialistii au mers in control la o fabrica de procesare a carnii si fabricare a mezelurilor din satul Nicoreni, Drochia.

- Pregatirile de nunta sunt pe cale sa se incheie la Palatul Kensington. Prințul Harry și Meghan Markle se pregatesc de marele eveniment ce urmeaza sa aiba loc in luna mai, insa acestia nu au prea multa liniste. Au devenit tinta teroristilor!

- Alerta printre jandarmii și polițiștii din Ineu, județul Arad, dupa ce un elev de liceu a venit la școala cu un pistol. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a stat de vorba cu directoarea liceului unde s-a petrecut incidentul și a aflat toate detaliile. (VEZI ȘI: VIDEO EXCLUSIV. PABLO ESCOBAR AL ROMANIEI…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, un confucator auto, în vârsta de 73 de ani, care se afla beat la volan.Mai exact, la data de 15 februarie a.c., în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Dej au depistat un barbat de 73 ani, din Cuzdrioara,…

- Produsele lactate JLC și Incomlac au fost deja retrase din vanzare din unul dintre supermarketurile rețelei de magazine Linella din sectorul Ciocana al capitalei, dupa emiterea unei dispoziții de Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

- Majoritatea oamenilor considera ca includerea in meniul zilnic a carnii albe aduce multiple beneficii sanatatii, in plus gustul este placut, iar pretul acceptabil. Dar carnea de pui cumparata din supermarket poate fi foarte periculoasa pentru sanatate. Consumatorii sunt sfatuiti sa fie foarte atenti…

- Un sofer fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii din Agigea. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un tanar, de 28 de ani, din localitatea Agigea, judetul Constanta, care a…

- Utilizarea excesiva de antibiotice de ultima generatie in mod nejustificat, fara efectuarea de analize de laborator care sa dovedeasca necesitatea si eficienta tratamentului, reprezinta o crima impotriva umanitatii si o deturnare de fonduri de la CNAS prin recomandarea nejustificata de medicamente,…

- In urma cu cateva ore, a fost declansata o ampla operatiune de salavare, in largul Marii Negre, autoritatile intervenind pentru salvarea unei nave cu sapte persoane la bord, potrivit observator.tv.

- Autoritatile portuare au intervenit in cursul noptii de marti spre miercuri pentru salvarea unei nave care transporta produse petroliere, pavilion Republica Moldova, la bordul caruia se aflau sapte persoane, dupa ce aceasta incepuse sa ia apa in sala masinilor.Directorul Exploatare din cadrul…

- Un vulcan de pe insula turistica Bali din Indonezia a erupt marti, la cateva zile dupa ce autoritatile au coborat gradul de alerta cu o treapta, conform unui oficial citat de DPA. Muntele Agung a aruncat in atmosfera o coloana de cenusa gri de 1.500 de metri inaltime, a anuntat Sutopo…

- Proiecte de amploare in Capitala. Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, anunta construirea mai multor spitale in urmatoarea perioda. Firea a reiterat faptul ca sanatatea este o prioritate pentru municipalitate, dar spune ca nici proiectele de infrastructura nu vor fi neglijate.Citește și: Surpriza…

- Mezeluri comercializate in lipsa actelor de proveniența si pastrate in conditii insalubre. Asta au descoperit ofițerii Direcției investigare fraude economice a Inspectoratului Național de Investigații, in comun cu angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Neregulile au fost depistate…

- In ultimii 50 de ani, vaccinarea a salvat mai multe vieți omenești decat oricare alta intervenție de sanatate. In lume, aproximativ 3 milioane de persoane mor in fiecare an din cauza unor boli ce puteau fi prevenite prin vaccinare. Cat de importante sunt vaccinarile pentru sanatatea copilului? Ne-a…

- In urma controalelor efectuate de ANSA pe parcursul saptaminii trecute, au fost intocmite 29 de procese verbale de contravenție, aplicate sancțiuni in valoare de peste 25 de mii de lei și nimicite 19,5 kg de produse alimentare neconforme, noteaza NOI.md. Conform rezultatelor activitații subdiviziunilor…

- La nivelul ministerului Agriculturii s-a vorbit in ultima perioada despre o schimbare extrem de importanta privind lantiurile de magazine hypermarket. Principala dorinta a reprezenantilor ministerului este aceea ca aceste magazine sa nu mai fie amplasate in orase si sa fie scoase in afara acestora,…

- „Grație” situațiilor problematice in care au fost gasite, 83 de magazine alimentare, 44 de stupine, 38 de baruri și 97 de alte spații comerciale din județ au fost inchise de inspectorii sanitar-veterinari. Anul trecut, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA)…

- Cat de mult conteaza radiologia și tehnica performanta in stabilirea unui diagnostic? Cat de mult suntem iradiați atunci cand suntem supuși unei investigații radiologice? Sunt ele periculoase pentru organism? Care sunt beneficiile și riscurile radiografiei ne-a explicat dr. Elena David (foto), medic…

- Un proiect de ordin al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) schimba legislatia referitoare la taxarea gazelor naturale produse in Romania. Redeventa nu va mai fi calculata pe baza pretului obtinut din vanzarea gazelor romanesti, ci in baza unei formule care tine cont de cotatia gazului…

- Alerta de pesta porcina in Arges. Institutia prefectului a tranasmis un comunicat de presa privind controalele ce vor fi efectuate in perioada urmatoare sau la masurile pe care proprietarii de porci ar trebui sa le ia pentru a evita aceste probleme. Iata ce a transmis institutia Prefectului cu privire…

- Ironii in sedinta de Guvern! Dupa anuntul facut de ministrul Nica, premierul Mihai Tudose a tinut sa-l avertizeze pe ministrul Daea ca este "in pericol" si ca are un competitor acerb in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.Citeste si: Banca Mondiala a revizuit estimarile pentru Romania:…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut doi tineri acuzați de comiterea mai multor furturi din magazine.”La data de 7 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi”, informeaza IPJ…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Va prezentam textul integral…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Nehoiu, Judetul Buzau organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordin MS Nr.1520/2016 pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica. Concursul se va desfasura la sediul unitatii din Orasul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr.17, in…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii, informeaza…

- Peste 300 de tone de produse de origine animala au fost confiscate de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș deoarece reprezentau un mare pericol pentru sanatatea publica. De asemenea, specialiștii au constat ca din circa 90 de unitați verificate, aproape…

- Circa 220.000 de copii sunt in pericol sa fie ucisi sau mutilati in explozii de origine militara in estul Ucrainei, una dintre cele mai minate zone din lume, a anuntat joi, la Geneva, Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), informeaza dpa. Din ianuarie, mine…

- Inspectorii antifrauda fiscala au identificat o retea de 25 de firme care a cauzat bugetului statului un prejudiciu total de peste 101 milioane lei, prin diminuarea artificiala a bazei impozabile si sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA aferente activitatii de comercializare de bunuri…

- Sarbatoarea din 20 decembrie, inchinata Sfantului Ignatie al Antiohiei, este cunoscuta in popor sub denumirea de Ignatul porcilor sau Inatoarea. Se crede ca in noaptea de Ignat porcii viseaza ca vor fi taiați. De acum incolo nu se mai ingrașa, nu mai pun carne pe ei și nu mai mananca, pentru ca și-au…