Alerta ANM: Trei zile de ploi, vant si firg Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, in intervalul 03 octombrie, ora 04:00 ndash; 5 octombrie, ora 09:00, aria ploilor va fi in extindere dinspre vest si va cuprinde treptat toata tara. In intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l mp, izolat 40 l mp. Vor fi si perioade cu fenomene specifice instabilitatii atmosferice, in a doua parte a zilei de joi, 3 octombrie in special in Transilvania si Moldova, apoi si in regiunile sud estice. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in 14 judete din Transilvania si Moldova, in ora urmatoare, potrivit AGERPRES. TENTIE 14 judete din Transilvania si Moldova sunt sub cod galben de ceata sambata dimineata Potrivit meteorologilor,…

- Ploile pun stapanire pe intreg teritoriul Romaniei. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare generala de ploi insemnate cantitativ in Banat, Crișana, Dobrogea, Maramureș, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. De joi, 26 septembrie, ora 11.00, pana vineri, 27 septembrie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de ploi valabila la nivelul intregii tari pana vineri dimineata. In intervalul 25 septembrie, ora 18:00 - 27 septembrie, ora 9:00, temporar va ploua in toata tara. In cursul serii si al noptii de miercuri spre joi (25/26 septembrie),…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare cod galben de ploi, in perioada 03 septembrie, ora 13 – 04 septembrie, ora 10. In intervalul menționat, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat, la inceput in zona Carpaților Orientali și in Moldova, apoi local și in Transilvania.…

- Marti, 3 septembrie, ora 13.00, pana miercuri, 4 septembrie, la ora 10.00, mai multe judete din tara, printre care si Maramures, se vor afla sub cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul mentionat, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat, la inceput in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben de ploi si vijelii care vizeaza mare parte din tara pana sambata seara. Astfel, primul Cod galben a fost emis pentru 20 judete din vestul si sud-vestul tarii si este valabil de vineri seara de la ora 21:00 pana sambata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o atentionare nowcasting Cod galben de furtuna in trei judete din Transilvania si Moldova, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 19:00, in zonele de munte ale judetelor Maramures, Bistrita-Nasaud si Suceava se…

- ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) a emis cod galben de vreme rea, cu fenomene de instabilitate atmosferica accentuata. Pana la ora 18.00, regiuni aflate sub alerta meteo de furtuni, vijelii și grindina sunt Transilvania, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vezi județe afectate de vreme severa