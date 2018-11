Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului (AP) a formulat o exceptie de neconstitutionalitate privind prevederi din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata. "Dispozitiile legale criticate care stabilesc ca organizarea…

- Sectia pentru procurori a CSM a hotarat, miercuri, incetarea delegarii pentru 48 de procurori din cadrul Parchetului General, DIICOT si DNA, ca urmare a intrarii in vigoare a OUG privind legile justitiei. Activitatea procurorilor inceteaza deoarece nu indeplinesc conditiile de 10 ani de vechime.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut totul public. Oficialii ANAF au confirmat marea operațiune care lovește in zeci de mii de romani.Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscala, peste 100.000 de oameni incaseaza o lovitura dezastruoasa.Citește AICI ce LOVITURA DEVASTATOARE…

- Judecatorii de la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) au decis marți sa amane dezbaterea privind obiecțiile de neconstituționalitate a legii de modificare a Codului Penal, potrivit unor surse juridice.Potrivit sursei menționate, judecatorii CCR așteapta ședința plenara a Comisiei de la…

- Aproximativ 100.000 de pensionari care au lucrat in grupele I si II de munca, si care au iesit la pensie in perioada 1990 - 1 ianuarie 2011, vor beneficia, la nivel national, de recalcularea din oficiu a pensiilor. Mai mult, aceștia vor beneficia și de o majorare a veniturilor in urma acestui proces.

- Ministrul Muncii a anunța creșterea salariului minim pe economie, incepand de la 1 ianuarie 2019. Acesta lucru ii va bucura pe unii romani, dar ii va intrista pe alții. Zeci de mii de romani vor avea de suferit.Aceștia vor incasa o noua lovitura chiar de la inceputul anului. Vezi AICI…

- O statistica socanta a fost data publicitații: 10% din populatia cu cele mai mici venituri castiga de 14 ori mai putin decat 50% din populatia cea mai saraca. In traducere, saracii saracilor!

- Sute de angajați de la Complexul Energetic Hunedoara vor fi concediați in urmatoarea perioada. Procedura se va desfașura in doua etape, pe 1 noiembrie și pe 31 decembrie, conform unui anunț facut de Ministerul Energiei.