Alertă! ANAF începe CONTROALELE de la 1 mai. Amenezi între 8.000 şi 10.000 de lei. Nimeni nu scapă

De la 1 mai, ANAF incepe sa dea amenzi. Sunt vizate persoanele care desfașoara activitați in comerț și nu respecta regulile. Comercianții care nu și-au comandat noi case de marcat cu jurnal electronic vor primi amenzi uriașe de la ANAF. Mai mult, activitatea acestora va fi suspendata. LISTA DATORNICI inventati de ANAF. Mii de romani cu darile la zi s-au trezit cu somatii de plata LISTA DATORNICI inventati de ANAF. Mii de romani cu darile la zi s-au trezit cu somatii de plata „Daca de la 1 mai 2019 inspectorii antifrauda vor constata incalcarea obligației de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic, vor aplica amenda de la 8.000 la 10.000 de lei și vor suspenda activitatea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

