Stiri pe aceeasi tema

- Analizand motivele care au stat la baza orientarii clientilor spre serviciile financiare alternative, studiul, realizat de EXACT Business Solutions in luna noiembrie 2018, arata ca cel mai important aspect de care s-a tinut cont este increderea - 40%. Sunt, de asemenea, apreciate lipsa birocratiei…

- ANAF face un anunț important pentru toți romanii care trebuie sa depuna declarații de impozite. Este vorba despre site-ul folosit la depundere, dar și despre MySMIS2014, site-ul utilizat pentru a depune proiecte cu fonduri europene.

- O alerta alimentara a fost emisa de autoritati, dupa o serie de controale in magazine, patiserii si restaurante. Inspectorii au descoperit branzeturi care nu contin nici urma de lapte, dar erau vandute clientilor drept "specialitati".

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut din nou, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Potrivit legii, pensionarii pot obtine anumite venituri pe langa pensie fara a risca suspendarea ei, scrie capital.ro. Acestia pot obtine bani ca persoane fizice autorizate (PFA), din drepturi de autor, chirii sau dividende. Citeste si CALCULATOR PENSII. Vezi aici cand te vei pensiona si cati…

- Vești uriașe pentru aceasta categorie de pensionari. Sunt vizați toți romanii cu pensii mici. Noua Lege a pensiilor le sare in ajutor de anul acesta!Potrivit acestei legi, pensionarii vor beneficia... Citește AICI ce SCHIMBARE RADICALA se face din acest an - Toți romanii cu PENSII MICI sunt…

- Verificarile fac parte dintr-un program national de supraveghere, in mod special, a modului cum sunt combatute in unitatile spitalicesti periculoasele infectii nosocomiale. Controlul se va desfasura in maternitatile din toata tara si va dura circa o luna.

- Cu toate ca un anunț al Ministerului de Finanțe spunea ca, din 2019, comunicarea dintre ANAF și contribuabili se va face prin intermediul platformei online a instituției, in urmatorii 4 ani, notificarile și deciziile de impunere emise de ANAF vor fi livrate contribuabililor prin intermediul Poștei Romane.