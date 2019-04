Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza, printr-un mesaj pe Twitter, la incendiul care a distrus Catedrala Notre Dame de la Paris. "Stiri sfasietoare vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este alaturi de Franta."/ "Heartbreaking…

- Nava nu are voie sa intre in apele teritoriale italiene si o incalcare va pune in pericol securitatea nationala, se spune intr-o scrisoare adresata joi de Ministerul de Externe italian ambasadorului german de la Roma. Alan Kurdi navigheaza sub pavilion german si este de datoria statului de pavilion…

- Douazeci de persoane au fost arestate la Paris dupa ce au atacat mai multi romi, majoritatea din Bulgaria si Romania, in urma unor zvonuri online conform carora acestia ar fi rapit copii, scrie The Sun, conform news.ro.Atacatorii, inarmati cu bate, cutite de bucatarie si alte arme improvizate,…

- Biscuiții Popular de la Kaufland au fost retrași de pe raft deoarece produc reacții alergice la copii. Consumul zilnic a unei cantitati mai mari de 140 de g din produs poate provoca reactii alergice la cei mici.

- Liviu Dragnea are hernie de disc, a confirmat marți seara ministrul sanatații, Sorina Pintea, care a precizat ca totuși nu este vorba de o afecțiune foarte grava. „Cred ca ar fi fost bine in aceasta perioada sa fie lasat sa-si revina” a spus ministrul, cu referire la amplele comentarii din media și…

- In data de 16.03.2019, orele 05.57, din cauza intreruperii alimentarii cu energie electrica a statiei de pompare Moinesti, (pana de curent electric) am fost nevoiti sa executam manevrele aferente trecerii pe alimentarea electrica de rezerva. In... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Degetele sunt conectate cu organele. Iata cum! Jin Shin Jyutsu echilibreaza emoțiile prin stimularea anumitor puncte de la nivelul mainilor conform convingerii ca un echilibru al energiei corpului este susținut prin stimularea anumitor puncte esențiale ale degetelor și, prin urmare, sanatatea…

- Poliția din Paris a deschis o ancheta dupa ce svastica, semnul nazist, a fost desenata peste chipul supraviețuitoarei Holocaustului, Simone Veil, pe cateva cutii poștale din oraș. Se pare ca incidentul nu este unul singular, mai multe fapte de acest gen fiind identificate de autoritațile franceze in…