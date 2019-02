Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii a controlat 284 de unitati din 18 judete si din Bucuresti pentru a verifica conformitatea produselor folosite la patiserii, pizzerii, restaurante si alte unitati, constatandu-se abateri la 39% dintre acestea.

