Alerta alimentara in Spania: O persoana a murit si 161 sunt infectate

Spania sta pe un butoi de pulbere dupa ce peste 150 de persoane s-au infectat cu Listeria. O persoana a decedat din cauza acestei bacterii periculoase. Autoritațile spaniole au alertat instituțiile europene cu...

- O atenționare de maxima importanța pentru romanii din Spania a fost emisa de Ministerul roman de Externe. Este alerta santitara la nivel internațional, dupa ce o persoana a murit și alte 160 sunt infectate cu o bacterie extrem de periculoasa, raspandita in aceasta țara.

- Alerta de calatorie in Portugalia. Ministerul roman de Externe a emis o avertizare pentru cei care intentioneaza sa mearga in aceasta tara, in legatura cu temperaturile caniculare si riscul mare de izbucnire a incendiilor de vegetatie, in perioada 17 - 20 august.

- O furtuna neobisnuit de puternica a ucis șase turisti in Grecia, in peninsula Halkidiki. Printre cei care au murit se afla si doi cetateni romani: o femeie si un baiat de 8 ani. Ei si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant s-a prabusit din cauza vantului puternic. De asemenea, doi cetateni…

- Președintele Donald Trump este „inept, incompetent și instabila”, iar administrația sa risca „sa se prabușeasca in flacari”. Asta a scris ambasadorul Marii Britanii la Washington intr-o telegrama diplomatica trimisa la Londra. Ministerul britanic de Externe nu a contestat veridicitatea documentului…

- Un barbat din județul Suceava s-a stins in plina strada, din cauza caniculei. Romania TV anunța ca barbatul a fost gasit cazut pe strada, dupa ce a facut un infarct din cauza temperaturilor ridicate. Medicii nu l-au putut salva. Barbatul este a patra victima din acest an.Citește și: Ministerul…

- Kremlinul „saluta” formarea noului guvern in Republica Moldova si se declara deschis cooperarii cu acesta in vederea restabilirii unor relatii bilaterale reciproc avantajoase, anunta un comunicat remis de Ministerul de Externe al Federației Ruse. Oficialii de la Moscova transmit ca „suntem deschisi…