- Fetele antrenate de Martin Ambros au invins eroic puternica reprezentativa a Rusiei , campioana olimpica in exercițiu, iar clasamentul grupei a 4-a a preliminariilor Campionatului European arata astfel, cu doua etape inainte de finalul campaniei: 1) Romania 6p (+23), 2) Austria 6p (-2), 3) Rusia 4p,…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- Prezența maritima a Chinei in UE a crescut in ultimul timp intr-un ritm fara precedent, ca urmare a investițiilor in infrastructura portuara strategica, arata o analiza a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European. Raportul avertizeaza ca experiențele din anii anteriori ale unor țari de pe alte…

- China a avertizat Statele Unite ca isi va apara interesele in domeniul comertului, dupa ce Donald Trump a anuntat tarifele pentru importuri de bunuri chinezesti, comentariile venind dintr-un apel telefonic intre vicepremierul Chinei Liu He si secretarul Trezoreriei SUA Steven Mnuchin, potrivit BBC.…

- Wall Street a deschis in scadere, indicele Dow Jones coborand cu 700 de puncte dupa ce președintele Trump a anunțat taxe pentru produse in valoare de 50 de miliarde de dolari importate din China. Dow Jones a scazut cu peste 730 de puncte, sau cu 2,9%, pana la 23.959,10, coborand sub 24.000, pentru prima…

- Capitala si 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente de joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare Cod Galben de ninsori viscolite, insemnate cantitativ, pentru partea sudica a țarii, urmand sa fie afectat și județul Brașov. Astfel, incepand de de joi, 22 martie, de la ora ora 15 și pana vineri, 23 martie, la ora 20:00 se vor…

- Alerta meteo! Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), de miercuri si pana joi la ora 10.00, vremea se va mentine deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fata de mediile climatologice specifice perioadei. Temperaturile vor fi negative noaptea si dimineata…

- O echipa de arheologi din China a adus la lumina, in zona unui cimitir din provincia vestica Shaanxi datand din timpul dinastiei Qin, un vas din bronz ce contine lichior cu o vechime de peste 2.000 de ani, relateaza Xinhua. Vasul are caracter sacrificial si se numara printre cele 260 de…

- Centrul National dse Prognoza Meteo, din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie, a emis avertizarea nowcasting Cod Galben valabila in Dobrogea, incepand cu ora 02.00 pana la ora 08.00.Astfel, in judetele Constanta Constanta si Tulcea, pe toata zona litorala, se semnaleaza ceata care determina…

- Vulcanul Shinmoe, situat in insula Kyushu din extremitatea sudica a Arhipelagului Japonez, a erupt din nou violent, vineri, dupa ce s-a trezit la viata in urma cu cateva zile, a anuntat Agentia de Meteorologie din Japonia (JMA), citata de Xinhua. Eruptia violenta a vulcanului Shinmoe, care se intinde…

- Noul parc va proteja ursii panda din provinciile Sichuan, Shaanxi si Gansu, iar fondurile stranse vor fi utilizate inclusiv pentru a combate saracia cu care se confrunta locuitorii din regiune si pentru a imbunatati infrastructura existenta, a precizat pentru acelasi cotidian un reprezentant al comitetului…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Dar ar putea fi vizate si alte bunuri americane precum whisky si cereale pe care statele europene le importa acum de peste ocean, potrivit unui document obtinut de Bloomberg. Si e vorba de bani multi. Valoarea totala a importurilor americane care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde…

- Intuind beneficiile sale si considerandu-l un soi special de orez, in China antica orezul negru era consumat doar de nobili. Conform anumitor legende, insusi imparatul Chinei si favoritii sai il consumau. Astazi, orezul negru nu este atat de cunoscut in Europa precum orezul alb sau cel brun, insa gratie…

- Cancelarul german Angela Merkel a pus in garda miercuri China ca nu ar trebui sa-si lege investitiile in Balcani de problemele politice, in momentul cand Beijingul este acuzat de unii ca doreste sa-si extinda in acest fel influenta in Europa, relateaza AFP. "Suntem pentru liber schimb", a subliniat…

- Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de rachete balistice, ceea ce reprezinta un pericol pentru noi toti. Toti aliatii se afla acum in raza de actiune a rachetelor nord-coreene'', a subliniat Stoltenberg in cadrul conferintei anuale ajunse la cea de-a 54-a editie.''Phenianul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti doua atentionari de Cod galben de ninsori abundente. Acestea intra in vigoare din aceasta seara, in 12 judete din Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali, de Curbura, precum si in zona deluroasa din Banat, Oltenia si...

- China sustine ca cel mai nou avion de vanatoare stealth al sau este gata de lupta. Informatiile aparute atat pe site-ul armatei chineze cat si pe cel al agentiei de presa Xinhua confirma faptul ca J-20 – a patra generatie a avioanelor de vanatoare ale Chinei a intrat in mod oficial in aviatia militara…

- Totusi, cam la fel ca in toate institutiile de acest tip, controlul/auditul se raporteaza la norma juridica valabila in timpul efectuarii operatiunilor financiare vizate, iar daca se constata fraude, dosarul verificarii se transmite institutiei abilitate cu cercetarea/urmarirea penala. Daca in cazul…

- O femeie a murit si alte 12 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a atacat cu un cutit persoanele care se aflau intr-un mall din Beijing, scrie Reuters. Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan, titreaza…

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit, alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire a generalului Paul Selva, vicepresedintele The Joint Chiefs of Staff, pe tema scenariilor referitoare la posibilele razboaie cu Rusia si China, care sunt considerate la Washington drept principalii concurenti pe scena internationala.Adevarul:…

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimandu-si "opozitia ferma" fata de un document care lanseaza "speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul SUA speculeaza cu privire la…

- Alerta de fenomene periculoase in Romania pentru orele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea. Vizate sunt judetele Bistrita-Nasaud si Maramures. Avertizarile se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod galben…

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE.…

- Mai multe regiuni din China sunt afectate de zapada abundenta care a determinat anularea a numeroase curse feroviare si aeriene si inchiderea mai multor autostrazi, informeaza Xinhua. In provincia Hubei din centrul Chinei au fost inchise sectiuni de pe mai ...

- Mai multe regiuni din China erau afectate de zapada abundenta sambata, ce a determinat anularea a numeroase curse feroviare si aeriene si inchiderea mai multor autostrazi, informeaza Xinhua. In provincia Hubei din centrul Chinei au fost inchise sectiuni de pe mai mult de 30 de autostrazi…

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a discutat joi, 25 ianuarie, cu ambasadorul Chinei la Chisinau, Zhang Yinghong, despre negocierile bilaterale pe marginea Acordului de Comert Liber intre Republica Moldova si China. Prima runda de negocieri pe marginea Acordului de Comert Liber este preconizata…

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- Un poștaș chinez de 60 de ani lucreaza in una dintre cele mai dificile zone din țara. Zi de zi, barbatul se cațara pe stanci și urca carari dificile pentru a ajunge la comunitațile izolate și a le livra scrisori și ziare, scrie Xinhua. Poștașul Yang Yinke lucreaza in provincia Shanx din nordul Chinei…

- Autoritatile de la Beijing au demarat luni o campanie speciala ce vizeaza jocurile video, al carei scop este eliminarea produselor "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Noua campanie, care se va întinde pe durata unei luni, doreste…

- India a testat, joi, o racheta balistica cu raza lunga de actiune capabila sa transporte arme nucleare, iar expertii sustin ca racheta ar avea capacitatea de a lovi aproape intregul teritoriu al Chinei, relateaza The New York Times.

- O armata de oameni de zapada a invadat un parc din nord-estul Chinei. Spunem armata pentru ca este vorba despre nu mai putin de 2018 exemplare de toate marimile. Multimea de oameni de zapada i-a...

- Mai mult de jumatate din județele țarii se afla sub cod galben de vreme rea pana in aceasta seara la ora 20:00. Avertizarea emisa de Administrația Naționala de Meteorologie vizeaza 23 de județe printre care și Gorjul. Potrivit meteorologilor la inceput vor fi ninsori insemnate cantitativ, iar mai apoi…

- O pereche de ursi panda gigant va fi trimisa dintr-o baza pentru studiul acestei specii situata in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei catre Finlanda in cadrul unui proiect de cercetare cu o perioada de 15 ani, informeaza miercuri Xinhua. Cei doi panda vor pleca joi dimineata de pe…

- Purtand palarii si esarfe, 2.018 oameni de zapada au putut fi admirati luni un parc tematic din Harbin, capitala provinciei Heilongjiang, din nord-estul Chinei, informeaza marti Xinhua. Circa 200 de sculptori au lucrat la realizarea oamenilor de zapada, dintre care cel mai impresionant…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana sambata noapte, la ora 02.00, avertizarea cod galben de vant puternic pentru trei judete - Constanta, Tulcea si Caras-Severin -, unde vor fi intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 70 de kilometri la ora. Alte patru judete…

- Cum va fi vremea in 2018 și ce ne așteapta din punct de vedere meteorologic? Dupa ce am inceput anul 2018 cu temperaturi de primavara, iata ca vremea ne va da și ceva batai de cap. Caci, vorba aceea, iarna nu-i ca vara! Mai exact, Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Un zid imens de gheata care se intinde pe mai bine de doisprezece kilometri s-a format pe Lacul Chanka (Khanka), o intindere de apa situata la granita dintre China si Rusia, relateaza marti Xinhua. Avand o inaltime de circa douazeci de metri, zidul din provincia Heilongjiang situata in…

- China intentioneaza sa construiasca un parc tehnologic de 13,8 miliarde de yuani (2,1 miliarde de dolari) dedicat dezvoltarii inteligentei artificiale, scrie CNBC, citand agentia de stiri chineza Xinhua. Campusul va fi ridicat in decurs de cinci ani si se va situa in districtul Mentougou din vestul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie a.c. Cea mai afectata zona va fi coasta de vest a Olandei, unde sunt asteptate…

- Occidentul vrea pace, dar ia "foarte serios in calcul" scenariul unui razboi, asa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste", afirma Iulian Fota, directorul Colegiului National de Informatii, fost consilier prezidential pe probleme de securitate…