Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta pentru dpa. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din…

- Chisinaul intentioneaza sa angajeze o companie juridica internationala care sa estimeze valoarea pagubelor de pe urma prezentei Federatiei Ruse în Transnistria în ultimii 25 de ani, a anuntat sâmbata presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, într-un interviu…

- Președintele rus a sarbatorit Boboteaza cu o baie in lacul Seliger, aflat la aproximativ 400 de kilometri distanța de Moscova. Vladimir Putin a infruntat frigul și a renunțat la haine pentru a marca aceasta tradiție. Vezi galeria foto + 2 + 2 Președintele rus a mers alaturi de alți credincioși la lacul…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- Rusia amenința Letonia cu consecințe din cauza legii privind statutul participanților la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldaților care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Anticipand ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocatii presedintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul NBC…

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite agentia Reuters. Invocand o…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- O fregata apartinand Marinei britanice a ”escortat” o nava de razboi rusa care se apropia de apele teritoriale britanice in ziua de Craciun, a anuntat Ministerul Apararii, un nou simptom al relatiilor tensionate intre Londra si Moscova, relateaza AFP. HMS St Albans a fost trimisa sambata in apropiere…

- Atac armat in Moscova, unde un barbat a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie. Mai multe persoane au fost luate ostatice, relateaza Russia Today. Atacatorul ar fi proprietarul unei companii rivale ale celei pe care a atacat-o. Momentan, informațiile despre atacul armat sunt contradictorii.…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el avand o condamnare penala neanulata.

- Se pare ca separatistii din Donbas si autoritatile din Ucraina au dat-o la pace. Nu este vorba despre pace, ci despre un schimb de prizonieri. Autoritațile ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia din Donbas au cazut de acord asupra unui amplu schimb de prizonieri, care urmeaza sa aiba loc pe…

- Comisia Electorala Centrala a Federatiei Ruse a respins candidatura lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidentiale prevazute sa aiba loc la 18 martie anul viitor.

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a anuntat ca a strans suficiente semnaturi pentru a avea sansa de a candida impotriva actualului presedinte al Rusiei la alegerile din luna martie. Sustinatorii lui Navalnii s-au strans, duminica, in 20 de orase din Rusia, relateaza bbc.com.

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Partidul Comunist din Rusia a reanuntat in mod neasteptat, sambata, la desemnarea veteranului sau lider Ghennadi Ziuganov drept candidatul formatiunii care sa-l infrunte pe presedintele Vladimir Putin in alegerile prezidentiale de anul viitor, alegand in schimb un om de afaceri in mare masura necunoscut,…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti pe marginea acestor…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Instanța din Moscova care a judecat procesul intentat impotriva fostului ministru al dezvoltarii economice din Rusia, Alexei Uliukaiev, l-a condamnat pe acesta pentru luare de mita in valoare de doua milioane $ de la Igor Secin, seful „Rosneft“ și prietenul lui Vladimir Putin. Procuratura a cerut pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie...

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax.ro.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari ca in ce priveste tarile organizatiei acestea 'nu se vor amesteca' in alegerile din Rusia, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca va candida pentru un al patrulea mandat, informeaza AFP.'In ce ne priveste, nu ne vom…

- Șeful statului Igor Dodon este foarte bucuros ca Vladimir Putin a anunțat ieri ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Federației Ruse. „Sunt bucuros ca Vladimir Vladimirovici Putin a anunțat ca va candida. Dansul este unul dintre cei mai cu autoritate lideri ai lumii, sub conducerea caruia…

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- In cadrul unui eveniment tinut la Moscova, unde majoritatea participantilor erau tineri, Vladimir Putin a intrebat audienta daca il sustine sa candideze in alegerile prezidentiale din luna martie 2018. Participantii la eveniment au raspuns afirmativ si au inceput sa aplaude. "Inteleg ca aceasta…

- Noul ambasador american in Rusia, Jon Huntsman, a declarat luni intr-un interviu acordat ziarului financiar rus Vedomosti ca unul dintre motivele racirii relațiilor dintre cele doua țari a fost "ingerința" Moscovei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, potrivit RIA Novosti. …

- Intaistatatorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale care se afla la Moscova cu prilejul evenimentelor dedicate centenarului restabilirii Patriarhatului in Rusia, se vor intalni cu președintele rus Vladimir Putin

- Rusia se pregatește sa reduca trupele sale in Siria, iar retragerea va avea loc pe masura ce acestea vor fi gata s-o faca, a declarat Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate rus, citat de Interfax. Anterior, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat finalizarea iminenta a operațiunii…

- Rusia lui Vladimir Putin pare ca se pregateste de razboi. Si-a dezvoltat o super arma cu care vrea sa isi intimideze rivalii. Moscova sustine ca a demarat dezvoltarea unei super torpile nucleare, care poate contamina țintele economice de pe coastele inamice, cum ar fi zonele de pescuit, porturi maritime,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut saptamana aceasta, la Soci, mai multe intalniri cu tematica militara. Seria actuala, a zecea la numar, a inceput chiar de luni printr-o reuniune cu conducerea Ministerului Apararii si reprezentantii complexului militar-industrial cu privire la noul program de stat…

- Președintele ceh Milos Zeman, candidat la propria succesiune la alegerile prezidențiale din ianuarie, a lansat marți un apel 'sa se termine' cu sancțiunile economice europene impotriva Rusiei in urma crizei ucrainene și cu cele introduse de Moscova ca represalii, relateaza AFP. 'Nu m-am…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre „nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica” in conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

- Autoritațile ruse au insarcinat companiile mari sa pregateasca comunicate, in baza carora realizarile actualei conduceri a țarii sa poata fi puse in știri intr-o lumina pozitiva, anunța Reuters, care citeaza textul circularei, ce a fost trimisa de catre Ministerul Energiei din Rusia unui numar de 45…

- Un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, provocand moartea si ranirea mai multor persoane, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.'Circumstantele accidentului sunt inca neclare. Exista morti si raniti', a anuntat…

- A inceput de duminica turneul est-asiatic al lui Donald Trump. Presa a insistat asupra intalnirii cu Vladimir Putin, din marja summitului APEC din Vietnam, in timp ce Moscova anunța, prin purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca dorește o discuție comprehensiva, larga și cuprinzatoare,…

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, scrie Agerpres.ro.

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, informeaza AFP. Acest "Marș rus", care reunește în fiecare an de 4 noiembrie…

- Autoritațile americane au interzis cetațenilor și companiilor din SUA sa coopereze cu Rusia in proiecte de explorare și exploatare a petrolului de mare adancime, pe platourile continentale ale marilor și in Arctica. Dupa cum se arata pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA, modificarile au fost…

- Kremlinul a transmis marti ca acuzatiile din SUA impotriva fostului director de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, si a unui alt consilier, Rick Gates, nu arata cu degetul la Rusia in legatura cu un pretins amestec in politica SUA, relateaza Reuters. Anchetatorii federali care…

- Barbatul cecen acuzat ca ar fi planuit asasinarea presedintelui rus Vladimir Putin a fost ranit in urma unui atac produs luni langa capitala ucraineana Kiev, iar sotia acestuia a fost impuscata mortal, a anuntat ministerul ucrainean de Interne. Amina Okuieva si Adam Osmaiev se aflau intr-o…

- Un mandat de arestare a fost emis impotriva fostului premier pakistanez Nawaz Sharif, demis in iulie de Curtea Suprema in urma unei afaceri de corupție. Acesta s-a intimplat cu mai puțin de un an pina la viitoarele alegeri legislative, a anunțat pentru AFP unul dintre avocații sai. Instanța insarcinata…