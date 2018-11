Aleksei Navalnîi a reuşit să părăsească Rusia "Ei m-au impiedicat sa plec. Dupa scandal, m-au lasat" (sa plec), a afirmat Navalnii intr-un mesaj pe Instagram, insotit de un selfie din cabina politistilor de frontiera de pe un aeroport moscovit. "El a decolat", a precizat apoi pentru AFP avocatul lui Navalnii, Ivan Jdanov.



Marti, opozantul rus a fost blocat la controlul pasapoartelor pe un aeroport din Moscova, in timp ce se pregatea sa ia un zbor pentru Frankfurt, pentru a putea ajunge apoi la Strasbourg, potrivit Agerpres.



CEDO trebuie sa se pronunte joi asupra mai multor plangeri ale opozantului rus, care le solicita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a afirmat marti ca a fost blocat la frontiera si impiedicat sa iasa din tara pentru a ajunge la Strasbourg, unde Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) urmeaza sa se pronunte joi asupra mai multor plangeri ale sale impotriva statului rus, informeaza AFP, potrivit…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a afirmat marti ca a fost blocat la frontiera si impiedicat sa iasa din tara pentru a ajunge la Strasbourg, unde Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) urmeaza sa se pronunte joi asupra mai multor plangeri ale sale impotriva statului rus, informeaza AFP.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a afirmat marti ca a fost blocat la frontiera si impiedicat sa iasa din tara pentru a ajunge la Strasbourg, unde Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) urmeaza sa se pronunte joi asupra mai multor plangeri ale sale impotriva statului rus, informeaza AFP. "Politistii…

- Washingtonul acuza fara temei Rusia de nesocotire a tratatului cu privire la forțele nucleare intermediare pentru a-și acoperi propriile devieri de la stipularile documentului, afirma purtatorul de cuvant al MAE de la Moscova, Maria Zaharova.

- Președintele Moldovei Igor Dodon, aflat în vizita oficiala la Moscova, a declarat ca l-a convins pe liderul rus Vladimir Putin, sa declare anul 2019 &"Anul Republicii Moldova în Federația Rusa&", informeaza agenția TASS.

- “Federatia Rusa este un stat iubitor de pace, care nu are si nu poate avea planuri agresive”, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, asistand la etapa principala a manevrelor militare Vostok-2018, cele mai ample organizate de Moscova in ultimii aproape 40 de ani, conform agentiilor ruse de…

- Cele doua republici autoproclamate au prevazut scrutine pentru 11 noiembrie, au relatat media ruse si ucrainene, in urma asasinarii liderului separatist Aleksandr Zaharcenko in august. 'SUA condamna anuntul privind planul de organizare de 'alegeri' in asa-numitele 'republici populare Donetk si Lugansk'',…

- Putin a facut aceasta propunere in timpul unui discurs televizat sustinut in conditiile in care se anunta o noua mobilizare impotriva reformei, informeaza AFP. Proiectul de lege, anuntat in ziua inceperii Cupei Mondiale la Fotbal in Rusia, in 14 iunie, si aprobat in prima lectura de parlament luna…