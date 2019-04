Aleksandr Lukaşenko vrea să suspende tranzitul petrolului rusesc pe teritoriul ţării sale Rusii 'au ajuns la un asemenea grad de tupeu incat incep sa ne rasuceasca mainile', a reactionat furios Lukasenko joi, in cursul unei sedinte cu blocul economic al guvernului sau, exprimandu-si indignarea fata de stadiul relatiilor comerciale si economice cu Federatia Rusa.



'In ultimul timp (poate ca mass-media mint, poate ca expertii imi raporteaza o informatie eronata) imi este dat sa aud si sa citesc tot mai frecvent ca partenerul nostru comercial principal (le place rusilor sa se numeasca "parteneri") instituie din ce in ce mai multe sanctiuni impotriva Belarus', a afirmat Lukasenko,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

